«Начальник запрещает выходить на мирный протест в обеденный перерыв. Это законно?»

Многие белорусы сейчас выходят на мирные протесты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В эти дни многие люди выходят на мирные протесты целыми коллективами, и это часто вызывает недовольство у их начальства. Вот один из примеров:

"Мы с коллегами вышли на мирную акцию во время своего перерыва на обед, и получили замечание от начальника. Он сказал, чтобы мы не смешивали работу и свои гражданские взгляды, и не ходили протестовать в рабочее время. Но разве время обеденного перерыва считается рабочим? Мы не останавливали свою работу, и продолжаем ее полностью выполнять".

Татьяна, Минск.

Это нарушение ваших прав. Свой перерыв на обед вы можете использовать по своему усмотрению: отлучаться со своего рабочего места, выходить за пределы предприятия и т.д. Так как во время обеда работник не выполняет свои трудовые обязанности, это время не включается в рабочее и не оплачивается. Об этом говорится в ч.1 статьи 134 Трудового кодекса «Перерыв для отдыха и питания».

Если у вас есть вопросы, присылайте их по адресу: 220005 Минск, а\я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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