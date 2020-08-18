«Нафтан» грозит забастовкой через 10 дней. Требуют отставки президента - и только местных сотрудников милиции в Полоцке и Новополоцке

Работники "Нафтана" выдвинули список требований, если их не исполнят через 10 дней, они устроят забастовку. Фото: "Вестник Нафтана".

В Новополоцке с работниками «Нафтана» 17 августа встретились представитель президента по Витебской области Иван Тертель, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и председатель областного совета Белхимпрофсюза Владимир Азаренок. На «Нафтане» уже несколько дней зреет забастовка. В понедельник рабочие окончательно сформулировали требования, которые они выдвигают. Их разделили на «глобальные» и «локальные». Озвучила список требований Ольга Бритикова, начальник отдела реализации нефтепродуктов.

Первой в списке глобальных требований – отставка Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия. Нафтановцы также требуют отставки Центризбиркома и Лидии Ермошиной, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время проведения президентской кампании на мирных акциях протеста, связанных с ней, прекращения насилия и преследования со стороны силовых структур в адрес мирных граждан, расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и не протестующими и привлечения к ответственности виновных. Замыкает список глобальных требование проведения новых прозрачных выборов с допуском независимых наблюдателей.

Локальные требования новополоцкие нефтяники адресуют администрации предприятия и профсоюзной организации. В частности, рабочие требуют не оказывать давления со стороны руководства и любых структурных подразделений на работников, которые участвуют во встречах с руководством и мирных акциях протеста, защищая свои конституционные права, оказать помощь – финансовую, психологическую- работникам предприятий и членам их семей, которые пострадали от насилия правоохранительных органов. Нафтановцы требуют отставки председателя федерации профсоюзов Михаила Орды. Мотивируют это тем, что он участвовал в политической агитации во время предвыборной компании, а профсоюзам запрещено заниматься политикой.

От руководства Новополоцка и Полоцка люди требуют, чтобы власти не препятствовали им свободно выражать свою гражданскую позицию мирным путем и не трактовали это как «несанкционированные акции». Еще одно требование – чтобы порядок в двух городах обеспечивали только местные сотрудники милиции.

- Они должны смотреть нам в глаза, они должны объяснить сыну, матери, дочери, сестре, брату, кому угодно придя, с работы, что они делали на работе, и им не должно быть стыдно за то что они делали, - считает Ольга Бритикова.

Список своих требований нафтановцы потребовали опубликовать во всех местных СМИ и передать дальше по административной цепочке – руководству области, концерна «Белнефтехим», федерации профсоюзов.

Если не выполнят их локальные требования, работники «Нафтана» грозят массовым выходом из профсоюза. Если через десять дней не выполнят глобальные – завод забастует. На собрании прозвучала формулировка «забастовка без остановки производства».

Требования коллектива зачитывает Ольга Бритикова. Фото: Вестник Нафтана.

-Пока мы не можем назвать глубину тех мер, которые будут приниматься по истечении срока действия наших требований. Рассматриваем все варианты, обсуждаем, решаем, - объясняет Ольга Бритикова. – Ни у кого ведь нет инструкции по проведению забастовки на пороховой бочке! Будут ли люди массово выходить из профсоюза, пока тоже неизвестно. Но, скорее всего, нет, ведь руководство уже начало выполнять наши локальные требования.

Сейчас «Нафтан» работает в штатном режиме.

-Если остановить все установки, запустить их снова получится нескоро, и это может привести к экологической катастрофе, - обсуждают новополочане ситуацию. – Помните, сколько дыма было от одной установки, когда ее запускали? А тут – все…

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