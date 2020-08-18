Работник «Атланта»: «Буду бастовать. У меня трехлетний ребенок, общежитие, но я свой выбор сделал»

Митинги у проходной "Атланта" проходят не первый день Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около полудня 18 августа на площадке около центральной проходной минского завода «Атлант» собрался пикет. Собравшиеся - изначально их было около 400-500 человек и люди постоянно подтягивались - пришли поддержать рабочих завода и призвать их присоединится к забастовке. «Выходи!», «Мы поддержим!», «Забастовка!» - скандируют они. У стеклянных дверей проходной стоит гендиректор «Атланта» Дмитрий Соколовский, он возглавляет предприятие с конца января. К нему то и дело подходят активисты и начинают разговор.

Директор готов к диалогу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы поддерживаете насилие, действие силовиков, беспрецедентные по свой жестокости, - то ли спрашивает, то ли утверждает одна из женщин. - Мы требуем, чтобы вы выпустили рабочих «Атланта», чтобы они могли присоединиться к забастовкам!

Собравшиеся призывают рабочих "Атланта" присоединиться к забастовке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сейчас не время и не место обсуждать мою позицию и взгляды. В данное время я отвечаю за работников «Атланта», за каждого. Они, естественно, могут выражать свою позицию, свои взгляды во внерабочее время. В рабочее время необходимо сделать все, чтобы не остановить производственный процесс. Рабочие могут реализовать свое право на забастовку - по нормам Трудового кодекса, в частности статьи 388, - говорит директор завода и протягивает активистам распечатку с законодательными нормами. - Надо разделять, не надо втягивать «Атлант» в политические распри. У нас есть обязательства перед большим количеством партнеров, потерять эти экономические связи нельзя.

- Скажите, а можно пройти с вами на территорию завода, поговорить с рабочими? - спрашиваю я.

- Да, разумеется. Как только собрание - Дмитрий Соколовский указывает на людей с флагами и транспарантами - разойдется, вас проведут на территорию, в цеха, все посмотрите, никаких преград, - обещает руководитель.

Иду к тем, кто призывает рабочих «Атланта» к забастовке.

- Мы и вчера приходили к проходной, а сегодня нас еще больше, - говорит Юлия. - Призываем рабочих «Атланта» начать забастовку, но здесь много аспектов. У моей подруги на этом заводе работает мама.

Она рассказывает, что рабочие очень поддерживают нового директора. Когда был пик пандемии COVID, он отслеживал ситуацию по каждому заболевшему работнику, чуть ли не был в постоянном контакте с врачами. Много таких положительных примеров. Работники его очень уважают. А он им объяснил: спрос на продукцию завода сезонный, длится около трех месяцев - летом многие покупают холодильники и морозильники, поэтому сейчас никак нельзя остановить производство, иначе в будущем с финансовыми показателями будет все не очень хорошо. А это - зарплаты.

Еще одна активистка - молодая девушка Ольга - рассказывает о событиях вчерашнего дня.

- Были здесь вчер,а и к нам в обед вышли рабочие. Несколько парней: они вышли через проходную, чуть ли не в кустах переоделись - сменили свою рабочую - и встали рядом с нами. Территория же вся просматривается камерами. Они рассказывают, что директора действительно уважают. Но рабочие боятся бастовать. Причин несколько. Во-первых, много работников по распределению. Пойдут они бастовать - чем закончится неизвестно, а вдруг ситуация развернется так, что заставят заплатить за обучение. Второй момент - цеха разобщены и территориально, и технологически. В каждом есть инициативные сотрудники, но скоординироваться им сложно. Только они делают такие попытки - их тормозят.

Возвращаюсь к директору, который продолжает спокойный диалог с людьми.

- Если хотите, пожалуйста, можете пройти сейчас на территорию завода, поговорить с работниками, - обращается ко мне представитель администрации завода.

Знакомимся: Александр Мошко - замдиректора по идеологической работе и персоналу. Он проводит меня через турникеты проходной, проходим дальше, выходим из тяжелых стеклянных дверей. А дальше - полная тишина, абсолютная: не слышно ни лозунгов тех, кто скандирует, нет вообще никакого шума. На лавочке (видимо, регламентированный перерыв в работе) отдыхают двое молодых рабочих. Юрий работает во втором цехе, Григорий - в первом.

Интересуюсь, что молодые люди думают о текущей ситуации и знают ли, что происходит за проходной.

- Здесь не слышно в из-за проходной, но мы знаем, что там пикет. За всех коллег говорить, разумеется, не могу, но большинство выступают за то, чтобы Лукашенко и Ермошина покинули свои посты. И не только. Они должны ответить за все, что делали на протяжении многих лет. Также должны сложить свои полномочия и Совет Республики, и другие органы. Хватит уже. Однозначно - честные выборы и освобождение задержанных участников протестных акций, - говорит Юрий Жиромский.

За - проходной - тишина Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Вам кто-то препятствует бастовать?

- Пока мы работаем, вроде бы рабочие готовят обращение к директору, собирают подписи. После окончания рабочего дня выходить на пикеты и митинги нам никто не мешает.

Обмениваемся с ребятами контактами и идем дальше вместе с Александром Мошко. Он рассказывает: час остановки производства обойдется в сезон потерей 300 тысяч рублей выручки.

Производство функционирует Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Есть еще один аспект: «Атлант» - ответственный производитель. Мы обязаны обеспечить заключенные контракты. Это работа. После работы - каждый может обозначить свою гражданскую позицию, выйти с пикетом. Это личное дело и позиция каждого.

В цехах идет работа: сборка, конвейер. Люди заняты, производственные процессы идут полным ходом. Импровизированная экскурсия закончена. Выхожу за проходную: людей здесь точно стало больше.

Директор предприятия тоже на месте, открыт для диалога. Неожиданно к собравшимся выходят несколько рабочих «Атланта». Люди встречают их овациями и криками поддержки: «Молодцы!», «Вместе победим!»

Сотрудница "Атланта" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это моя гражданская позиция, - говорит одна из вышедших работниц. - Иначе поступить - не могу. Страшно? Да! Но иначе - не могу. Сейчас закончится обед, я вернусь обратно - не знаю, как там меня встретит руководство в цеху. Мы хотели выдвинуть требования. Слышала, что люди составили какой-то документ, собирали подписи. Что с этой инициативой - пока непонятно. Но непосредственное начальство просто сказало инициаторам: мы наблюдаем за вами, будем контролировать каждую минуту рабочего времени. Не дай Бог опоздать хоть на минуту!

Рабочие "Атланта" вышли к митигующим Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Другой рабочий «Атланта», который поддержал пикет, рассказал о том, что в цехах многие рабочие поддерживают инициативу бастовать.

- Говоришь с каждым отдельно - да, да, все «за». А как доходит до дела, то у каждого сразу возникают какие-то препятствия, препоны, - говорит он.

В это время на крыльце перед проходной - оживленное движение. Поддержать пикет приехала представительница штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова. Выступив перед людьми, она обратилась к стоящему рядом директору «Атланта».

На митинг приезжала Мария Колесникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы знаете, у нас есть предложение. Мы сейчас создаем координационный совет и предлагаем всем лидерам рабочих коллективов (по одному от организации) войти в него. Если у вас есть желание - будем очень рады вас видеть, - сказала Колесникова.

- Я всегда что-то читаю - конкретные документы, инициативы и только после этого принимаю решения. С вашим предложением я также ознакомлюсь, - ответил он.

Колесникова уехала, но собравшиеся не разошлись. Пикет продолжился.

По пути в редакцию раздался телефонный звонок.

- Здравствуйте. Это Юрий, рабочий «Атланта», разговаривали с вами. Знаете, я сейчас уведомил свое руководство - лично я присоединяюсь к республиканской забастовке. Буду бастовать до полного выполнения всех наших требований. У меня трехлетний ребенок, общежитие, но я свой выбор сделал. Готов даже к тому, что уволят - полностью понимаю, на что иду. Но буду поступать так, как решил. Только так - никак иначе!

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