Делаете ремонт в квартире? Не пропустите большую распродажу мебели, сантехники и отделочных материалов

Двери, плитка, обои и декоративная штукатурка, напольные покрытия, предметы освещения, корпусная и мягкая мебель, мебель для ванной и сантехника… Всего в 2 километрах от центра столицы вас ждут более 100 магазинов, предлагающих широкий выбор товаров для создания стильного современного интерьера!

С 20 по 30 августа ТЦ «Ленинград» в очередной раз порадует клиентов выгодными ценовыми предложениями на классический ассортимент и эксклюзивные продукты от производителей.

Не знаете, с чего начать обновление интерьера? Мы собрали для вас актуальные акционные предложения от ведущих продавцов мебели, сантехники и товаров для дома.

МЯГКАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

КУХНИ

САНТЕХНИКА

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ

ДВЕРИ

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЖАЛЮЗИ. ТЕКСТИЛЬ. ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Специальное предложение от партнеров!

Автомотошкола "Дорожная азбука" в ТЦ "Ленинград" предлагает обучение не только ради прав. Все начинающие и продолжающие байкеры могут пройти курсы контраварийного вождения на мотоцикле. А если записаться на курсы в период с 20 по 30 августа, то в рамках акции в ТЦ "Ленинград" и без того приятная цена уменьшится ещё на 10%!

Выгодные покупки ждут Вас по адресу:

Минск, ул. Ленина, 27

ст. м. Пролетарская

Время ехать в «Ленинград»!

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