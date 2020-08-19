Делаете ремонт в квартире? Не пропустите большую распродажу мебели, сантехники и отделочных материалов

Двери, плитка, обои и декоративная штукатурка, напольные покрытия, предметы освещения, корпусная и мягкая мебель, мебель для ванной и сантехника… Всего в 2 километрах от центра столицы вас ждут более 100 магазинов, предлагающих широкий выбор товаров для создания стильного современного интерьера!
С 20 по 30 августа ТЦ «Ленинград» в очередной раз порадует клиентов выгодными ценовыми предложениями на классический ассортимент и эксклюзивные продукты от производителей.
Не знаете, с чего начать обновление интерьера? Мы собрали для вас актуальные акционные предложения от ведущих продавцов мебели, сантехники и товаров для дома.
МЯГКАЯ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХНИ
САНТЕХНИКА
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ОСВЕЩЕНИЕ
ДВЕРИ
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЖАЛЮЗИ. ТЕКСТИЛЬ. ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Специальное предложение от партнеров!
Автомотошкола "Дорожная азбука" в ТЦ "Ленинград" предлагает обучение не только ради прав. Все начинающие и продолжающие байкеры могут пройти курсы контраварийного вождения на мотоцикле. А если записаться на курсы в период с 20 по 30 августа, то в рамках акции в ТЦ "Ленинград" и без того приятная цена уменьшится ещё на 10%!
Выгодные покупки ждут Вас по адресу:
Минск, ул. Ленина, 27
ст. м. Пролетарская
Время ехать в «Ленинград»!
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