Залечить зубы, сделать УЗИ, убрать гематомы: куда обращаться пострадавшим от действий силовиков за бесплатной медпомощью

За неделю митингов и мирных акций по официальным данным было задержано около 7 тысяч человек. Многие из них пострадали физически и психологически Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

За неделю митингов и мирных акций по официальным данным было задержано около 7 тысяч человек. Многие из них пострадали – мы описывали истории людей, которые вышли из изолятора на Окрестина в Минске и СИЗО в Жодино избитыми, с огромными гематомами по всему телу. 17 августа появилась информация, что о насилии со стороны силовиков заявили 700 человек. 158 человек еще лечатся в больницах. Почти сразу, с первого дня, появились специалисты, которые были готовы помогать бесплатно: медцентры предлагали бесплатное УЗИ, юристы и адвокаты – консультации. Каждый день людей, готовых помогать просто так, становится все больше. Мы собрали список медиков, к которым можно обратиться за помощью, если вы пострадали во время мирных акций.

«Многие пока лечатся в больницах от других травм»

- Мы готовы помогать, у нас есть ортодонт, отозвались лаборатории и хирурги, которые тоже могут включиться в работу, если будет необходимо, - рассказали нам в стоматологии «УмкаБелМед».

В стоматологию «Триомед» уже обращались пациенты, пострадавшие во время акций и при задержаниях:

- Да, такие пациенты у нас уже были. Многие пока выжидают, потому что лечатся в больницах от других травм. Есть пациенты, которые были задержаны чуть раньше 9 августа - мы их тоже принимаем. Пока не могу сказать о характере травм, потому что не вижу общей картины – у кого-то скол, кто-то говорит, что зубы шатаются, но пока в клинику этот человек не приходил.

Бесплатную помощь пострадавшим обещают оказать и в стоматологической клинике «Раффа дент», «Винир», «Дудко и сыновья», «Дентал Салон», «Тамон» в Борисове, «Ива Дент» в Бресте.

Помощь врачей других профилей предлагают медценты. Бесплатно можно попасть на примем к терапевту, дерматологу, гинекологу и другим специалистам – лучше уточнять по телефонам. Квалифицированную помощь предлагают лазерные хирурги и косметологи:

- Руководство сети клиник Линлайн в РБ приняло решение помочь женщинам и девушкам, которые попали в это непростое время в беду, и были избиты, - сказано на сайте клиники. - Большинство из них не имели никакого отношения к акциям протеста, они всего лишь оказались заложниками ситуации. У нас есть уникальное оборудование, которое позволяет быстро рассасывать синяки (гематомы) с лица и тела. В мирное время оно используется, как реабилитация после пластических операций. Мы готовы и будем рады оказать посильную помощь женщинам в это непростое время. Безвозмездно, разумеется!

Бесплатно помогать белорусам, пострадавшим в мирных уличных акциях протеста с 9 по 14 августа решили и в медцентре «ЛОДЭ». Здесь уточняют, что безвозмездность оказания помощи определяет врач, согласно характеру травм, полученных человеком.

- К нам обратился за помощью пострадавший в акциях протеста молодой человек 2000 года рождения с множественными ушибами мягких тканей головы, - рассказывают в медцентре. - После осмотра и рекомендаций по своему профилю, хирургом были назначены консультации врача-невролога и окулиста. Специалисты, в свою очередь, рекомендовали пациенту МРТ головного мозга и осмотр глазного дна с фундус-линзой. Все обследования были выполнены в полном объеме и интерпретированы врачами. Весь объем оказанной помощи пациенту был выполнен безвозмездно!

Свою помощь предлагают в медцентрах Sante, «Блоссом клиник», «Томография», «Эксана», «Роден», «Биар» в Гродно.

Полный список врачей, медицинских центров и частных практик, готовых оказать бесплатную медицинскую и психологическую помощь мирным гражданам, пострадавшим во время мирных пикетов, можно найти на сайте 2doc.by.

Свою помощь врачи предлагают и в телеграм-канале «Врачи людям». Здесь можно найти в том числе пластических хирургов, урологов, офтальмологов, неврологов, специалистов, которые занимаются тейпированием.

БУДЬ В КУРСЕ

Круглосуточная горячая линия для пострадавших: +375 44 709-79-11.

Вы также можете подать заявку инициативе BY_HELP на получение единовременной материальной помощи по адресу: https://bit.ly/3gQmgbR

Если вы столкнулись с насилием со стороны силовиков и готовы рассказать об этом - пишите или звоните на номер 8 (029) 222 91 00.

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