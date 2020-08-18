Евро в обменниках - больше 3 рублей. Спросили у эксперта - почему и что будет дальше

Курсы валют: доллар и евро - в плюсе, российский рубль - слабеет Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

18 августа на торгах БВФБ были установлены следующие курсы: доллар - 2,4677, евро - 2,9336. За сотню российских рублей давали 3,36 белорусского. Обменные пункты банков отреагировали незамедлительно: днем в столице доллар можно было купить за 2,45 - 2,495 рубля. Евро продавали в диапазоне от 2,96 до 3 рублей.

- Евро продают по три рубля. Это психологическая планка? Почему европейская валюта так растет? - спросила «Комсомолка» у старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- Да, динамика роста курса евро есть, однако она несильно связана с белорусским рублем. Сегодня евро на бирже торговался выше 2,93 рубля, а то, что курс продажи в коммерческих банках выше этой цифры - это естественно и нормально. На самом деле в мире происходят две тенденции: доллар снижается, евро - растет. Соотношение «евро-доллар» сейчас примерно на отметке 1,195. Чтобы было понятно - это максимальное значение с мая 2018 года. То есть евро сильно растет к доллару, а когда у нас на торгах к белорусскому рублю растет доллар, это означает, что евро растет еще сильнее. Это мировая конъюнктура. Белорусский рубль снижается к валютам, но снижается достаточно вяло. Корзина выросла за сегодняшний день меньше, чем 0,2%. Ни прошлая неделя, ни начало этой - ничего экстраординарного не принесла

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мясо, молоко и овощи в Беларуси до конца 2020 года дорожать не будут? (здесь - подробнее)