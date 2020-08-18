«От директора завода не зависят новые выборы в стране»: юрист – о забастовках и ответственности за них

Забастовка в Беларуси регулируется Трудовым кодексом Фото: Павел МАРТИНЧИК

На многих предприятиях Беларуси продолжаются забастовки. На акции протеста вышли сотрудники БелАЗ, Атлант, МАЗ, МЗКТ, "Беларуськалий" и многих других организаций. Требования у работников похожие: остановить насилие, организовать перевыборы президента и освободить политических заключенных. Но соответствуют ли эти условия определению "забастовка" и какая ответственность за нее предусмотрена? "КП" спросила у специалиста.

- Белорусское законодательство о забастовках и массовых мероприятиях не соответствует международным стандартам, а зачастую - и здравому смыслу, - объясняет юрист Александр Жукюрист Александр Жук. - С формальной точки зрения все выглядит таким образом: забастовка - это добровольный временный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей. В Беларуси она регулируется единственным нормативным актом - Трудовым кодексом.

Забастовка - это добровольный временный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В чем заключается суть забастовки?

- В разрешении коллективного трудового спора: повышении зарплат, улучшении условий труда и т. д. Но она не имеет ничего общего с выдвижением политических требований - например, с отставкой президента. И еще один принципиальный момент: согласно нашему законодательству, объявить забастовку сегодняшним днем нельзя - ей обязательно должны предшествовать 3-месячные переговоры с нанимателем.

- То есть то, что сейчас происходит на многих предприятиях страны, – это не забастовки. Но что тогда?

- Это акции протеста, которые регулируются Законом о массовых мероприятиях. Акции должны быть согласованы с местными органами власти. Если они не давали разрешения на проведение этого мероприятия, то оно несанкционированное. А за это предусмотрена административная ответственность: штраф или до 15 суток.

То есть если гражданин в разгар своего рабочего дня выходит на несанкционированную акцию протеста, он нарушает сразу два нормативных акта - Трудовой кодекс и Закон о массовых мероприятиях. Но если он протестует в свой законный обеденный перерыв, тогда он не нарушает трудовую дисциплину.

То, что сейчас происходит в стране - это не забастовки, а акции протеста Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В каких случаях работника могут уволить?

- Если его три и более часа нет на рабочем месте без уважительной причины, то речь идет о прогуле. За него наниматель имеет полное право уволить сотрудника. Я, конечно, сомневаюсь, что он станет увольнять половину коллектива, но формально может.

- Как работник может проявить гражданскую позицию и в то же время обезопасить себя от увольнения и мести со стороны руководства?

- К сожалению, только выдвигая свои требования после работы. И я бы посоветовал придерживаться статьи Трудового кодекса о забастовках - выдвинуть коллективное требование к нанимателю. Причем я подчеркиваю: оно должно быть именно трудовым, ведь от директора завода не зависит, будут ли организованы перевыборы.

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