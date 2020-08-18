«Требуем повторные выборы». Более 100 белорусских спортсменов обратились с письмом к властям

Белорусские атлеты продолжают высказываться о ситуации в нашей стране. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сайте газеты «Прессбол» более 100 спортсменов и работников отрасли подписались под открытым письмом с требованиями к власти.

Среди подписантов известные атлеты, завоевывавшие медали на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы: пловчиха Александра Герасименя, легкоатлеты Эльвира Герман и Андрей Кравченко, баскетболистки Екатерина Снытина и Елена Левченко, боксер Дмитрий Асанов, фристайлистка Александра Романовская и другие. Вот требования.

1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставки действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.

2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.

3. Освободить и реабилитировать всех политзаключенных.

4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь.

5. Выявить и наказать виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.

6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

Спортсмены уточнили, что если будет давление, угрозы увольнения или нарушение прав тех, кто подписался, они будут действовать солидарно, вплоть до отказа от выступления за национальную сборную или отказа от организации международных и национальных мероприятий. А также передадут все факты в МОК, международные федерации и комитеты.

А еще белорусские спортсмены продолжают высказывать свою позицию в прессе и социальных сетях.

Нападающий "Ференцвароша" и сборной Беларуси Николай Сигневич написал в Инстаграме

- Последние несколько днеЙ было очень больно наблюдать за происходящим! Спасибо всем неравнодушным, кто не может остаться в стороне! Мы против насилия! Я горд за свою страну! Горжусь, что белорус!

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу и полный кавалер ордена Отечества, в интервью tribuna.com сказал:

- Работники прекрасно понимают, что в этой жизни не все в деньгах измеряется. Сейчас попраны основополагающие человеческие принципы. Даже в африканских странах такого нет. Мы в центре Европы, а нас за людей не считают.

Теннисистка Виктория Азаренко также не осталась в стороне:

- Я очень люблю свою Родину Беларусь и молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам. Только таким путем можно разрешить возникшие разногласия и вернуться к мирной жизни. Я желаю Мира и процветания нашей Любимой Родине!

Максим Мирный выступил в Инстаграме за демократические ценности:

- Мы беларусы - мирные люди! Стоп насилие! Призываю международное сообщество помочь остановить насилие в Беларуси! Народ Беларуси - мирные граждане, которые просто хотят свободы от преследования и права голосовать на справедливых выборах.

Проведение хоккейного чемпионата под вопросом

Латвия начнет переговоры с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) о возможности отказаться от совместного проведения чемпионата мира - 2021 по хоккею с Беларусью и провести турнир с другой страной, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник после внеочередного заседания правительства, сообщает delfi.lt

- Мы призываем ИИХФ (Международная федерация хоккея. - Ред.) найти другую страну вместо Беларуси. Если международная федерация откажется и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может принять решение об отказе от проведения хоккейного чемпионата мира в 2021 году, - заявил Кариньш. - Сейчас сложно представить, как после недавних событий в Беларуси мы сможем вместе организовать чемпионат.

ИИХФ обсудит сложившуюся ситуацию в сентябре. Напомним, чемпионат должен пройти в Минске и Риге в мае - июне 2021 года.