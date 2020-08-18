Михаил Ширвиндт ответил россиянам, которые осуждают белорусов за протесты: «Откуда эта раболепная любовь к диктаторам?»

Михаилу Ширвиндту не понравилась отрицательная реакция россиян в соцсетях на мирные акции солидарности у посольства Беларуси в Москве. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Предысторией к видеообращению Михаила Ширвиндта стала резкая реакция под постом в поддержку Беларуси. Вот что рассказал в видео сам Ширвиндт.

- В инстаграме вчера выложил пост, который я сам снимал около белорусского посольства в Москве, где девочки и ребята держат белую ленту с цветочками в руках, поют песню про то что «стены, рухнут, рухнут, рухнут и свободно…». Кстати, эту песню пели в Испании, когда рушился тоталитарный фашистский режим Франко. После чего Испания стала жить, кстати, очень и очень неплохо. Но не в этом дело…

Я не ожидал, что эта светлая история с этими ребятами поддерживающими тех, кого мучают, избивают и пытают у них на родине, в Минске, вызовет такой резонанс. Я решил просто ради этого снять пост, назову даже - злобный.

Потому что комментарии меня потрясли! Когда пишут: «Вы чё хотите?!» «Вы хотите, чтобы как на Украине», «Как в Сирии? В Грузии?» - причем во всех странах, где Россия поимела военное присутствие. «Вы хотите майдана?»… Я ничего не хочу! Я хочу, чтобы на белорусской земле жили счастливые и хорошие люди. Они и так там хорошие, но не очень счастливые.

Когда я был в Беларуси, мне говорили: «Вы снимаете витрину. А вот ту нищету, которая царит в глубинке, ту коррупцию, которая у нас происходит, ее ни с чем не сравнить». Это дела внутренние я не могу об этом судить… Но то, что происходило сейчас, когда избивали людей на улицах - жутко страшно, с садизмом, с фашизмом, по приказу этого Лукашенко. Это перечеркнуло все!

И вот глядя на эти кадры. Люди все равно говорят: «А вот вы хотите?..» Я хочу, чтобы этого не было! Я хочу, чтобы преступник, который приказал это делать с людьми, сидел в тюрьме!

Людей избивают, а вы пишите: «Сами заслужили, а нечего было!» А их бьют. Если вы говорите все время: «Хотите, как на Украине и в Сирии», то наши власти все время сравнивают: «Вы хотите, как в Америке? Вы хотите как во Франции?».

Видео с девушками поющими "Стены рухнут" возмутило подписчиков Михаила Ширвиндта. Фото: соцсети.

В Америке вся страна встала на уши, когда по чудовищной несправедливости во время задержания, долго удерживали, - задержанный афроамерриканец задохнулся. Вся Америка встала на уши - до сих пор не могут расхлебать этот протест. Примерно в эти же дни у нас в Екатеринбурге убили парня, который якобы украл пару рулонов обоев - Росгвардия ворвалась к нему в квартиру и пристрелили. Где ваши протесты, где негодование народное? Его нету.

Или Франция - движение желтых жилетов. Когда люди протестовали много недель, выходили по субботам в желтых жилетах, чтобы выразить протест против повышения в частности цен на топливо. Их тоже разгоняли, их арестовывали, правда, сразу отпускали. А знаете, кого арестовывали? Тех, кто бросал в полицию бутылки с зажигательной смесью и камни. А не пластиковый стаканчик в росгвардейца, который до сих пор страдает…

Откуда в нас такое холуйско-рабское отношение к власти? «Вот хорошо батька»… Вы знаете, был анекдот такой, когда толпа стоит до подбородка в фекалиях и один из них не выдерживает: «До коле мы все это будем терпеть!» А остальные: «Тихо-тихо, не гони волну!».

Что у них, что у нас - человек 26 лет у власти это нормально?! Нет. Откуда эта раболепная любовь, глубокое чувство к диктаторам, к правителям? «Мы их любим!» Любите своих детей, любите своих матерей, а не своих правителей, которые правят по 30 лет.

Вопрос: «А кто будет потом? Вы хотите майдана?» Нет! Я хочу, чтобы был закон, который правит страной, как в цивилизованных странах происходит. Вы знаете, что в Бельгии, Швейцарии, люди не знают, как зовут их премьер-министра, потому что это не важно - это чиновник, а не бог, которому мы поклоняемся.

Слава богу, что в основном, те, кто пишет это - это люди моего поколения и старше. Это люди, которые уже не могут думать гибким умом. Вообще, думать не могут думать. Они слушают пропаганду и несут эту помойку в массы. А вот те люди, которые выходят к белорусскому посольству, те люди, которые стоят стотысячными толпами на площади против диктаторского режима Лукашенко - они молодые. И будущее за ними, а не за вами - угомонитесь!

Пользователей, которые не согласны с его позицией, Михаил Ширвиндт попросил "уползать на другие сайты". Фото: стоп-кадр видео.

Не говорите, что все это «на деньги госдепа и дерьмократов». Ну, какие там деньги?.. Ну, хорошо, Навальный на деньги госдепа купил себе эту квартиру, эту двушку в Люблино.. Кстати, сейчас уже кто-то схватился, чтобы отписать: «Не двушку в Люблино, а трешку в Марьино!». Что-то с этой квартирой не ладно: какой-то очень нещедрый госдеп, если он так мало платит? Это не чета нашим олигархам, у которых яхты, которые не могут влезть в порт Барселоны, его пришлось расширять, потому что туда иногда хотят заходить корабли наших больших чиновников… Ну разве это сравнить с деньгами госдепа?!

Ну не надо больше, отползите - найдите свой портал, свой сам и там вот эту рабскую покорную пропаганду несите друг другу. Но не трогайте молодых, они будут жить, им побеждать в этой войне, а вы идите в …

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