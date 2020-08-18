Пропавшего директора музея из Волковыска, который отказался подписывать протокол голосования на выборах, нашли мертвым

Жена Константина Шишмакова Мария рассказал, что не обсуждала с ним политику, так как ему было слишком больно говорить на эту тему

О его гибели сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел». По информации собственных источников «Комсомолки», обстоятельства гибели мужчины выглядят как суицид.

Следственный комитет Беларуси на данный момент готовит официальный комментарий по данному поводу.

Константин Шишмаков пропал без вести в субботу 15 августа. Он был членом избирательной комиссии на президентских выборах. Позвонил жене и сказал, что собирается увольняться, после чего его больше.

- Мы знаем одно, что 9 числа на избирательном участке он отказался подписывать итоговый протокол. И не подписал. И, с его слов, он отказался вбрасывать 500 бюллетеней за Лукашенко. Это с его слов. Меня там не было, я не знаю, как было. В субботу он вышел после отпуска на работу в музей, в очень сильно подавленном настроении позвонил жене и сказал, что больше на эту работу он никогда не пойдет. Сел в машину, поехал домой и пропал, - рассказал «Комсомолке» отец погибшего.

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