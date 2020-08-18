«Я по жизни такой, не мирюсь с неправдой»: поговорили со смелым мужчиной, который на видео с забастовки «Гродножилстроя» отчитывал власть

Мы узнали, кто тот смелый мужчина, который выставил руководству «Гродножилстрой» требование об отставке президентаю. Фото: скрин стрима Telegram-канала «Радые Свабода»

Рабочие бастуют с 13 августа и до выполнения требований останавливаться не собираются

«Гродножилстрой» - одно из первых предприятий, которое присоединилось к общенациональной забастовке. Судя по информации с его сайта, предприятие работает с 1966 года и сегодня оно - одно из ведущих строительных организаций Беларуси с почти 4 тысячами рабочих.

Как мы выяснили, бастуют сотрудники «Гродножилстрой» с 13 августа. На рабочие места приходят, но к рабочим обязанностям не приступают. Большая аудитория об этом узнала из стрима «Радые Свабода», на котором один и работников - Генрик Станиславович Скоморошко - очень четко и уверенно, подойдя на глазах коллег к руководству предприятия, озвучил забастовочное требование рабочего коллектива.

Видео с выступлением Генрика Станиславовича перед руководством предприятия уже разлетелась по соцсетям и покорило людей во многих странах мира. Фото: скрин стрима Telegram-канала «Радые Свабода»

- Выступление нашего, я уже сегодня не боюсь сказать, бывшего президента о том, что пострадало 120 человек ОМОНа – возмутительно, – высказался под овации толпы рабочих Генрик Станиславович. - А кто ответит за 7,5 тысяч (речь о задержанных на акций протеста – Ред.)? Убитых морально и покалеченных физически людей? Где те пропавшие люди, о которых ничего не могут узнать ни родители, ни жены? Я не против своих руководителей на заводе! И мы сегодня не выдвигаем к вам никаких требований по зарплате. Мы просим одно – убрать наше лживое правительство: ЦИК, парламент и в первую очередь – Александра Лукашенко. Он сам себя обманул. Если бы поставил себе хотя бы 54-55%, люди бы бастовали, но поверили бы, и он остался бы…Но он сам перегнул палку и сам на себя накликал беду. И теперь ему обязательно придется отвечать перед людьми!

На видео видно, как, выступая перед руководством предприятия, Генрих Станиславович даже не дрогнул. Наоборот, был очень в себе уверен, требуя остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить политзаключенных и организовать честные выборы.

- Скажите, люди, которые перед вами стоят, они уголовники? Они не работают? Это наркоманы? Пьяницы? Это рабочий народ, и у них есть свое сознание. Что, этим людям заплатили? Всем на площади вчера заплатили? Даже если бы им заплатили по 10 копеек, в какую сумму бы это могло вылиться? Люди вышли семьями, детьми, сами! Я ими горжусь - действительно своим белорусским народом. Не нужны нам ни НАТО, ни Россия! Мы должны быть сами, с нормальным честным руководством. Президент должен быть таким же честным, как и мы. Я знаю, что наседают и на наших директоров. И вы (обратился к руководству предприятия – Ред.) никуда не деваетесь. А мусите подчиняться им и заставлять нас! Поймите нас! Я тоже к этому возрасту подхожу, это же им жить каждому – молодежи! Мы уже свое отходили. Им растить детей и занимать наши посты!

Прямолинейность и искренность выступающего поразила людей настолько, что видео тут же разлетелось по соцсетям.

- Я выразил свою позицию, и она совпала с позицией моих коллег. Уволят, так уволят, - сказал нам Генрик Станиславович. Фото: скрин стрима Telegram-канала «Радые Свабода»

«Это не моя заслуга, а заслуга всего нашего коллектива»

О том, как работники крупного предприятия решились на забастовку, и каково это – высказать смелые требования лицом в лицо руководству предприятия, мы спросили у Генрика Станиславовича лично.

В приемной «Гродножилстрой», куда мы обратились за контактами мужчины, нас, мягко говоря, отшили, сказав, что никакого Генрика Станиславовича они не знают.

Мы уж было подумали, что его уволили, как это часто бывает с протестующими. Но нет.

- Если бы такое случилось, мы бы и сами за Генриком Станиславововичем пошли, - сказали нам в профсоюзном комитете предприятия. - Он молодец, люди за него горой. Мне звонят родственники из Москвы, видео шлют с того выступления, пишут: «Посмотри, какой смелый». А я им с гордостью: «Да, молодец, и я его знаю».

Мы дозвонились Генрику Станиславовичу, и он подтвердил: предприятие действительно бастует с 13 августа.

- В тот день мы собрались на проходной. Организовали собрание работников первой и второй смены прямо под конторой, - рассказывает мужчина. - Нас собралось много, мы решили, что больше так жить не хотим. Мы все крайне возмущены происходящим в стране и на наших улицах. В результате определились со своими требованиями и сообщили о них руководству предприятия. Никто никаких денег нам не платил, как недавно о протестующих сказал министр МВД Караев. У нас есть работа, нам вовремя платят зарплату. Сам я работаю на предприятии 20 лет - сварщик сеток и каркасов и бригадир. Женат, трое детей, внук. Получаю свои 500 долларов со всеми надбавками, но это не значит, что я должен мириться с происходящим, и что согласен довольствоваться мизером, а не стремясь к лучшей жизни. Забастовку начал не я. Я просто был со своими людьми. Я по жизни такой: не хочу и не буду мириться с неправдой и несправедливостью.

Видео с выступлением Генрика Станиславовича перед руководством предприятия уже разлетелась по соцсетям и покорило людей во многих странах мира. Фото: скрин стрима Telegram-канала «Радые Свабода»

- Генрик Станиславович, вам не страшно было предъявлять требования руководству предприятия? Не боялись, что уволят?

- Когда о забастовке узнало руководство, на встречу с нами приехал заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Дешко, представитель МВД и областной прокурор. Нам сказали, что наши требования будут услышаны, и что нам надо радоваться, что у нас в принципе есть работа.

Мы поставили срок выполнения своих требований – до понедельника, то есть до 17 августа. И вот понедельник настал. Снова организовали собрание. Нам опять говорили, что для поддержания экономики надо работать, и что наши требования частично удовлетворены. Мол, часть заключенных освободили… И тогда я вышел к ним и произнес ту самую речь!

- А речь продумали заранее?

- Я каждый день смотрю на происходящее, сам неоднократно выходил на мирные акции протеста, хоть мои родные этого и не делают, поэтому продумывать речь не пришлось. Я выразил свою позицию, и, оказалось, она совпала с позицией моих коллег. Уволят, так уволят. Но пока что заявление об увольнении писать не просят. Говорят только: «Люди за тобой идут, веди их обратно в цеха на работу». Я сказал: «У каждого из нас своя позиция, я не один, поэтому и решать будет каждый сам за себя». Я за цивилизованные методы.

- Что будете делать дальше? Бастовать дальше?

- Сегодня, 18 августа, был в профкоме. Нам выдали бюллетени о создании забастовочного комитета. И мы организовали голосование внутри рабочего коллектива: кто за забастовку, кто за выход на работу. Проголосовали, а потом честно при всех подсчитали голоса. Большинство проголосовало за продолжение забастовки. А в моем цеху за забастовку - 99% рабочих. Это значит, что на рабочие места мы по-прежнему будем выходить, но работать не будем. Надеемся на победу.