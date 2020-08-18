Прошла первая пресс-конференция Координационного совета: «Светлана Тихановская планирует вернуться в Беларусь»

Первое заседание Координационного совета прошло в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером, 18 августа, в Минске собрались представители Координационного совета, который был создан по инициативе Светланы Тихановской. Его официальная цель - консолидация общества и организация мирного и законного транзита власти.

На первую пресс-конференцию пришли представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, бывший министр и дипломат Павел Латушко, юрист Максим Знак и представитель МТЗ, рабочий Сергей Дылевский.

Павел Латушко и Мария Колесникова вошли в Координационный совет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам Ольги Ковальковой, организовать полноценные демократические выборы в стране сейчас невозможно. Поэтому было принято решение собрать представителей разных групп, которые решат, как действовать дальше.

Члены совета не признают результаты выборов, считают преступным насилие силовиков по отношению к мирным людям и требуют освобождения политзаключенных.

О Координационном совете, который к тому времени еще не провел ни одного заседания, сегодня резко высказался президент и назвал его создание попыткой захвата власти.

- Мы еще не сказали слова, а нас уже услышали. Я благодарен за это власти, - высказался Павел Латушко, накануне уволенный с должности директора Купаловского театра. - Мы живем по понятиям, по суждениям, но не в рамках закона. Понятия должны остаться для других сфер. Все устали, что страной руководят представители силовых структур. Я как прикорытник и госслужащий знаю систему изнутри. Там очень много хороших людей, которые должны сказать свое слово.

Представитель МТЗ Сергей Дылевский представляет в совете рабочий класс. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что Светлана не планировала уезжать из Беларуси и скоро вернется.

- Сейчас ей здесь ничего не угрожает.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала, что Светлана планирует вернуться в Беларусь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На пресс-конференции прозвучало, что пересчет голосов сейчас невозможен - по информации членов совета, часть бюллетеней уже уничтожена. Поэтому цель совета - новые выборы.

Члены совета опровергли информацию о том, что они хотят разорвать отношения с Россией.

- Нам выгодно общаться со всеми странами-партнерами.

Павел Латушко считает, что в органах власти сейчас проходит национальная забастовка - поручения выполняются медленно и неохотно.

- Чиновники не предпринимают реальных действий, не появляются в тех организациях, где есть проблемы. За это время, что я работал в должности, от которой был освобожден, я их не видел. Чиновники пытались откреститься от тех решений, которые были приняты вчера, - рассказал Павел Латушко, имея в виду свое увольнение.

Главный вопрос, который обсуждали на пресс-конференции - транзит власти. Как и кому действующая власть должна передать полномочия? Четкого ответа на эти вопросы не прозвучало, об этом совет будет говорить завтра, 19 августа.

- Мирный протест очень помогает нам, это давление на власть. Мы поддерживаем все мирные способы и нельзя останавливаться, пока требования не будут достигнуты.

В координационный совет сейчас входят 35 человек, в том числе нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, Мария Колесникова, основатель и владелец интернет-магазина национальных сувениров и подарков Symbal.by Павел Белоус, гражданская активистка Алана Гебремариам, член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский, профессор и эксперт Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев, музыкант Владимир Пугач и другие люди. Пока этот список не окончательный.

Лукашенко 18 августа назвал действия Координационного совета попыткой захвата власти.

- Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы.

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