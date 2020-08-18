Брестское «Динамо» в Лиге чемпионов обыграло «Астану». В матче забили девять мячей!

Брестское "Динамо" в первом тайме матча Лиги чемпионов с "Астаной" забило четыре мяча. Фото: ФК "Динамо" Брест

Первым из белорусских клубов еврокубковый сезон начало брестское «Динамо», в первом квалификационном раунде принимавшее «Астану» из Казахстана.

Пандемия COVID-19 вынудила УЕФА изменить регламент первых стадий квалификации еврокубков. Вместо двух матчей дома и в гостях играют лишь раз на поле одного из соперников. И матчи проходят без зрителей.

До матча можно было сказать, что от прошлогодней чемпионской прыти брестского «Динамо» остались лишь фрагменты: хорошие матчи чередуются со средними и слабыми. Как итог лишь девятое место в чемпионате Беларуси (правда, два матча в запасе). Но брестчане хотя бы играли (пусть и с вынужденными паузами на карантина).

«Астана» из-за пандемии не проводила официальные матчи почти пять месяцев. И это было видно на поле в Бресте.

В прошлом году «Астана» не пустила БАТЭ в группу Лиги Европы (0:3 и 2:0). Сейчас же «Динамо» к 22-й минуте вело 3:0! А к концу первого тайма 4:1.

В первом тайме два гола на счету Михаила Гордейчука. Фото: ФК "Динамо" Брест

Но в начале второго тайма гости сократили отставание - 4:2. И интрига как будто вернулась. Но дальше брестчане не упустили свое - 6:3!

Кажется, после паузы к таким крупным счетам уже постепенно привыкли.

Голы: 1:0 — Гордейчук (16, пас — Диалло). 2:0 — Печенин (17). 3:0 — Гордейчук (22, пас — Печенин). 4:0 — Седько (37, пас — Милевский). 4:1 — Томасов (45). 4:2 — Ротариу (53, пас — Томасов). 5:2 — Диалло (55, пас — Милевский). 5:3 — Бейсебеков (87, пас — Томасов). 6:3 — Диалло (90, пас — Седько).