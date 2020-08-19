«Они испытывали кайф, когда нас избивали». В Гомеле начали рассматривать жалобы арестованных на поставления судов

У Павла до сих пор красный от крови глаз - у него черепно-мозговая травма Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомельском областном суде 19 августа начали рассматривать жалобы участников протестов, которых районные суды наказывали административным арестом. Точно известно, что судебные постановления обжалуют как минимум 70 человек, а на среду назначили рассмотрение жалоб Павла Погарцева и Дмитрия Лукомского. Обоих выпустили из изолятора раньше срока, это значит, что на них висят недосиженные «сутки» и, по закону, в любой момент парней могут задержать и отправить обратно в изолятор.

В обоих случаях судьи областного суда объявили перерыв - следующие заседания запланированы на следующей неделе. Судьи объяснили, что необходимо более подробно исследовать материалы дел.

Павел Погарцев, который лечил черепно-мозговую травму в больнице, считает, что в суде взяли тайм-аут, чтобы протянуть время и выждать - посмотреть, как будут развиваться события в стране:

- А еще, чтобы прошло время, и у меня исчезли следы избиений. Также поступают и в Следственном комитете, куда я написал заявление. Проведение судмедэкспертизы постоянно откладывают - видимо, для того, чтобы уже нельзя было снять побои.

Как и Павла, жестоко избивали в РОВД и Дмитрия Лукомского. Рассказывая об испытанных зверствах, парень вспоминает, что избивавшие пребывали в очень возбужденном состоянии:

- Она испытывали кайф, удовольствие. Сначала я молчал, когда меня били, связанного, а когда начал кричать, они били с еще большей силой, неистово, входили в раж. При этом задорно смеялись. Такое чувство, что они были под амфетамином или другими наркотиками. Придумывали разные изощренные пытки: например, кололи иголками от каких-то значков. И чем сильнее я кричал, тем больше они радовались и сильнее кололи. Правда, в глазах некоторых сотрудников РОВД, которые не участвовали в избиениях, я замечал ужас, ведь стоял страшный крик, стоны, вокруг, в лужах крови валялись выбитые зубы.

По словам парня, он терял сознание, как и другие задержанные, но когда кто-то просил вызвать «скорую», попить воды или сходить в туалет, избиения усиливались. Задержанные говорят, что судьи, которые давали «сутки», не обращали внимания на гематомы и другие травмы. В изоляторе существенную помощь тоже не оказывали - лишь давали таблетки анальгина.

Парни не очень верят в то, что областной суд отменит постановления районных, но хотят сделать все, что могут, в рамках закона.