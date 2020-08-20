Женщины с цветами и листовки у проходной МЗКТ: очередной день протестов в Минске 20 августа

Женская акция солидарности прошла в Минске 20 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гражданские акции проходят 20 августа в Минске. На площади Победы около полутора часов стояли девушки и женщины с цветами. Некоторые держали в руках плакаты: «Спасибо за смелость», «Я белорус, и я имею право», «Горда быть вашей землячкой».

Женщины с цветами выстроились на площади Победы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все проходило позитивно: люди приносили участницам чай, печенье, воду. А девушка у входа в метро раздавала еженедельный номер «Комсомолки». Девушка объяснила, что к ней подошла незнакомая женщина, которая сказала, что купила за свои деньги 20 номеров «толстушки» и попросила их раздать прохожим.

Девушка раздавала прохожим "Комсомолку" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересно, что во время акции солидарности по площади проезжали автомобили с красно-зелеными флагами. При этом номера некоторых авто были прикрыты. Водители делали то же, что делают и водители с бело-красно-белыми флагами: сигналили и махали руками из окон. Также проезжали велосипедисты с государственными флагами.

На улицах появились колонны авто с государственными флагами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А к вечеру возле проходной Минского завода колесных тягачей группа молодежи раздавала рабочим листовки. Протестующие говорили, что поддержат заводчан в случае забастовки, обещали различную помощь.

У проходной МЗКТ группа поддержки встречала рабочих Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинство рабочих брали листовки. У проходной дежурили и три милиционера в форме, однако они не мешали протестующим. По нашим наблюдениям, численность таких ежедневных акций сокращается - в четверг было уже не так много участников, как в прошлые дни.

Большинство рабочих брали листовки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Позже вечером на проспекте Независимости небольшая группа протестующих стояла с плакатами вдоль проезжей части.

Молодежь высказывала заводчанам поддержку Фото: Святослав ЗОРКИЙ