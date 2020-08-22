В Гомеле главную площадь заняли комбайнами - протестующие не смогут здесь собраться

В Гомеле главную площадь заняли комбайнами и другой техникой Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

21 августа власти продолжили идеологическое наступление в Гомеле. С участием представителей предприятий и организаций прошли митинги «За Беларусь» под государственными флагами и пламенными речами, по городу ездили авто с красно-зелеными знаменами.

Власти продолжили проведение митингов "За Беларусь" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А возле здания Центрального РОВД стояла дочь задержанной учительницы.

Инну Борисенко задержали днем, когда она вышла в домашней одежде выносить мусор. Дочери Татьяне она позвонила уже из Центрального РОВД. Девушка провела у входа в райотдел милиции около четырех часов, но так и не добилась информации о маме. Позже стало известно, что Инну отправили в изолятор до суда, который должен пройти в понедельник. Учительницу видели на акциях протеста - видимо, с этим связано задержание.

Колонна проследовала по центру города Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Самая интересная акция властей в Гомеле случилась вечером: по перекрытому центру города проследовала огромная колонна сельскохозяйственной и промышленной техники. Следование колонны сопровождалось лозунгами через громкоговорители за мир и порядок. В итоге десятки единиц техники - комбайны, трактора, грузовики, погрузчики, многие с флагами и шариками - выстроились на главной площади Ленина, заняв почти всю ее территорию. Это значит, что сторонники перемен не смогут собраться здесь, как в прошлое воскресенье > Выставка техники проходит под лозунгом «Экономика против забастовок».

Трактора - с шариками и транспорантами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А другую площадь в центре города - Восстания - заняли ярмаркой. В это время в традиционном месте - небольшой площадке у цирка - молодежь, как обычно, выстроилась в цепочку с флагами, плакатами, цветами и шариками. Милиционеры предупреждали участников о незаконности мероприятий и призывали разойтись, но люди остались. Новшество акции было в том, что сторонники перемен стояли и под бело-красно-белыми, и под красно-зелеными флагами - чтобы показать единство народа.

Техникой заняли почти всю площадь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Там же собирали подписи под новым обращением к властям с требованиями. Это обращение хотели отнесли в облисполком, но туда инициативную группу не пустили. Тогда все собрались напротив здания облисполкома, однако провести собрание не позволила милиция: сотрудники в форме с рупорами настойчиво призвали разойтись, заявив, что мероприятие незаконно. После этого группа переместилась к цирку.

Грузовики фабрик и заводов тоже выставили на площади Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Позже стало известно о еще одном задержанном - журналисте Евгении Меркисе. Его уже задерживали за участие в несанкционированном мероприятии, и сейчас, судя по всему, составили новый протокол.

Милиция не дала провести встречу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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