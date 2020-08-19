Купаловцев, которые написали заявления об увольнении, не пускают в здание театра. Онлайн-трансляция 19 августа

Актер Сергей Чуб попытался войти в театр, но ему это не дал сделать сотрудник в форме Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что происходило в предыдущие 10 дней в Беларуси, вы можете прочитать по этим ссылкам:

Министр культуры в Купаловском театре и забастовки. Что происходит в Беларуси 18 августа: онлайн трансляция

Онлайн-трансляция событий 17 августа: Латушко не продлевают контракт, волонтеры просят не идти на Окрестина

«Марш за свободу» и митинг у стелы «Минск - город-герой». В режиме реального времени следим за тем, что происходит в Беларуси: онлайн-трансляция

Протесты 15 августа в Минске и регионах. Что происходит в Беларуси: онлайн-трансляция

Следим за тем, что сейчас происходит в Купаловском театре, где после увольнения гендиректора Павла Латушко, коллектив написал заявления об увольнении