Поисково-спасательный отряд: «Звонки по пропавшим людям в Беларуси затихли только в понедельник 17 августа»

Протесты, разразившиеся в Беларуси после выборов подавлялись с особой жестокостью Фото: Павел МАРТИНЧИК

Официальное количество пропавших без вести в Беларуси во время протестных дней до сих пор неизвестно. МВД не сообщает данных по этому вопросу.

- Информация о пропавших без вести обобщается в конце каждого месяца, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Единственный источник, который дает хоть какое-то представление о количестве пропавших, - платформа поиска TUT.by. На момент подготовки номера к печати на ней значились 11 человек из разных городов Беларуси. Большинство из них - мужчины.

МВД заявило, что сведения о пропавших на данной платформе «зачастую оказываются недостоверными».

- Сотрудниками криминальной милиции МВД проверены личности более 70 участников несанкционированных массовых мероприятий (прошедших в стране с 9 по 13 августа), чьи данные опубликованы на портале TUT.by и в различных социальных сетях. Размещенная информация не в полной мере соответствует действительности: многие из указанных граждан находятся дома, а информация об их розыске не удаляется своевременно. К примеру, из всего списка только одна женщина значится как пропавшая без вести: заявление о ее розыске поступило в органы внутренних дел еще 6 августа, - сообщила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД в своем телеграм-канале. - Если вы до сих пор не знаете, где находятся ваши родные, то просим обращаться в первую очередь не к интернет-ресурсам, а с заявлением в органы внутренних дел.

Между тем, в поисково-спасательном отряде «Ангел» рассказали, что некоторым обратившимся в милицию за помощью в поиске пропавшего отказывали в регистрации заявления.

- Это было тотально в тот период, когда было огромное количество задержанных людей. Получалось, что фактически человек не разыскивался. Люди говорили, что их не слышали, им угрожали. Они приходили в милицию искать пропавшего, а им не хотели давать информацию. Они были настойчивы, а им угрожали отправить их туда же. Нам звонили и плакали, люди чувствовали себя бессильными. Мы очень старались поддержать их и дать те данные, которые могут помочь, - рассказал «Комсомолке» Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел». - Когда репрессии ослабли, механизм заработал.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что сведений об отказе в приеме заявлений у них нет. Также в ведомстве пояснили, что по действующему законодательству сотрудники ОВД не могут отказать в принятии заявления о пропаже человека.

После официального заявления МВД определенная часть людей из списка пропавших TUT.by действительно нашлась: если днем 18 августа их было около 40, то 19 августа - уже 11. В «Ангеле» рассказали, что обращения по поводу пропавших затихли только в понедельник. До этого дня звонки об исчезновениях людей продолжали поступать.

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