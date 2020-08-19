В госпитале умер 43-летний мужчина, который получил пулю в голову в ночь после протестов в Бресте

Геннадия Шутова ранили выстрелом в Бресте 11 августа.

В военном госпитале Минска 19 августа скончался 43-летний брестчанин Геннадий Шутов. Информацию об этом подтвердил Минздрав.

– С прискорбием сообщаем, что 19 августа, скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов. Напомним, что 13 августа он был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь Министерства обороны. К сожалению, вечером 18 августа, наступило резкое ухудшение состояния, и, не смотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось, - говорится в заявлении Минздрава.

Геннадий Шутов был ранен выстрелом в основание черепа поздно вечером 11 августа в Бресте.

По сообщениям очевидцев, все произошло в районе 20-этажного дома на перекрестке улицы Московской и партизанского Проспекта. Телеграм-канал «Слухи факты. Брест» опубликовал видео, снятое очевидцами из окна дома. Было уже темно, но в начале хорошо видно подсвеченный Свято-Воскресенский собор напротив многоэтажки. Этот кадр помогает удостовериться, что съемка велась именно из окон 20-этажки. Дальше слышны только голоса.

– Лежать! – в приказном тоне звучит молодой мужской голос.

Звучит выстрел.

– Лежать! Мордой в пол, урод! – тот же голос.

– *мошник. Это не мент, - мужской голос за кадром.

– Это не мент! – женский голос.

Звучит еще один выстрел.

– Стреляют, - говорит парень.

Вдалеке звучит выстрел.

– И это не мент, - комментирует женский голос.

– Саня (или Женя – неразборчиво - Ред.), стой, - выкрикивают на улице.

– И тот так и лежит, смотри, - описывает женщина.

– Да, застрелили, по ходу. Давай «скорую» вызовем, - на этом запись обрывается.

Достоверно не известно, был ли это момент ранения Геннадия Шутова. В сети есть и другие видео, снятые жильцами дома. На одном из них видно, как милиция с фонариками осматривает территорию возле дома.

«Ищут гильзы, им же отчитываться надо. Кровь на камере не видно, но там огромная лужа крови», - комментируют за кадром. Слышно, как люди внизу о чем-то разговаривают и громко смеются. «Смешно им», – говорят на видео.

После силового разгона толпы 10 августа и слухов о том, что в центре города возможны провокации и диверсии, на следующий день желающие заявить о своем протесте переместились в микрорайон Восток. Здесь находится парк воинов-интернационалистов – тот самый лес, где с 20 тысячами брестчан перед выборами встречалась Светлана Тихановская.

Вечером 11 августа несколько десятков людей стояли вдоль улицы Московской, около ДК и здания администрации Московского района Бреста. Сюда же прибыли автобусы с милицией и ОМОНом.

– Людей разгоняли со стрельбой. ОМОН бегал за ними по лесу в темноте, и оттуда слышались выстрелы, - рассказывали «КП» очевидцы.

После 22 часов 11 августа город казался спокойным. Стрельбы, протестных выступлений слышно не было. Что происходило ночью, когда был ранен Геннадий Шутов, не известно.

На следующий день, 12 августа, город наполнился слухами об убийстве мужчины возле 20-этажки. На пресс-конференции начальник Брестской милиции, генерал-майор Александр Астрейко прокомментировал их так:

– Фактов убийства, зарегистрированных на территории города Бреста за вчерашний день (11 августа), нет. Работали сотрудники органов внутренних дел на месте происшествия – да. Это было причинение телесных повреждений гражданину, он находится в лечебном заведении и он жив. По медицинскому заключению в настоящий момент огнестрельное ранение не подтверждено. Проводится процесс установления виновного лица, - сказал начальник УВД Брестского облисполкома, отвечая на вопрос «КП» об этом случае.

Разместила комментарий и пресс-служба МВД.

– В ночь с 11 на 12 августа в стране были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах. В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен, - говорится в официальном сообщении ведомства.

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