Сотрудники Белтелерадиокомпании: «Около 100 человек уволилось. Вместо нас прислали работать россиян, выглядят они недовольными»

Уже неделю внутри телецентра на Коммунистической дежурит ОМОН. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

С самого утра в среду, 19 августа, бастующие телевизионщики хотели подойти к зданию телецентра, но дорогу им преградили контрольно-пропускные пункты, которые охранял ОМОН. На руках у силовиков были «черные списки» сотрудников, которых не следует пропускать. У здания Белтелерадиокомпании стоял автозак. Тогда забастовщики собрались у «Беларусьфильма», который находится рядом, но людей оказалось немного.

Вместе с тем, сразу несколько сотрудников Белтелерадиокомпании подтвердили слухи, которые будоражили телевидение несколько дней, - на место уволившихся и бастующих приехали 15 российских специалистов – в основном, техперсонал, видеоинженеры, осветители. Как минимум шесть технических сотрудников монтировали в среду новости по американской технологии Grass Valley. Для выхода в эфир они используют чешскую редакторскую систему Newsroom Octopus. Из разговоров штрейкбрехеров понятно, что их отправили в командировку по приказу, их желания особенно не учитывали. Опять же, по слухам, россиянам предложили зарплату в 5 тысяч белорусских рублей и соцпакет. В то время как белорусские специалисты получают 1000 - 1500 рублей за такую же работу.

- Я штатный сотрудник Белтелерадиокомпании, и писать заявление об увольнении я не хочу, хотя и поддерживаю требования бастующих. Считаю, что на улице оказалось множество коллег, которые прекрасно умеют делать свою работу. К величайшему сожалению, среди них нет тех, кто делает новости. Но я убежден, что это не должно замарать имя Белтелерадиокомпании, - сказал нам в комментарии ведущий Олег Титков.

Следует отметить, что служба АТН, которая выпускает новости, - практически отдельное подразделение. Протестные настроения там поддержали очень мало сотрудников - во всяком случае, они не высказываются публично. Что заметно по контенту выпусков новостей, которые продолжают выходить на «Беларусь 1».

в Белтелерадиокомпании работает около 2000 сотрудников, уволились около 100 человек. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Все развлекательные программы просто заменили повторами старых передач, поэтому отказ от работы техперсонала и творческих сотрудников не очень сказался на том, какую картинку сейчас видят телезрители на своих экранах.

Если говорить о забастовке в цифрах - в Белтелерадиокомпании работает около 2000 сотрудников, уволились около 100 человек, петицию подписали 290, а в протестном чате сейчас около 700 сотрудников. Для сравнения: из АТН уволился только один из 17 операторов.

Тем временем, уже неделю внутри телецентра на Коммунистической (там располагается СТВ И ОНТ) дежурит ОМОН. Новости продолжают выходить, хотя настроение у журналистов и техперсонала подавленное. Людям внушают, что покинуть работу в такое время – значит, предать коллектив. К тому же на СТВ и ОНТ многие творческие сотрудники работают на договоре подряда, и в случае недовольства с ними без долгих уговоров прекращают отношения. Утренние передачи официально ушли в отпуск - но на самом деле об этом попросили сами создатели шоу. Улыбаться и шутить в обстановке, которая сейчас в стране, им не хочется.

Во вторник, когда режим пропуска к телецентру на Макаенка, 9 еще не был таким жестким, подходили артисты, чтобы поддержать протестующих, - Пит Павлов, Олег Хоменко, Александр Помидоров. Исполнили множество песен - от «Я нарадзiўся тут» до «Перемен» Виктора Цоя. Среди участников акции была также телеведущая Екатерина Пытлева, которая с июля не работает на телевидении - она уволилась сама после того, как ее убрали из эфира, хотя оставались еще три программы до выхода в отпуск.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Работники радио «Сталiца» (это подразделение Белтелерадиокомпании, но располагается в Доме радио на улице Красной, 4) практически всей редакцией написали заявления на увольнение. Две сотрудницы ушли в отпуск за свой счет. Ходят слухи, что заявление на увольнение подал и директор радиостанции.

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