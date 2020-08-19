Водителя витебского «жывемобиля» оштрафовали на две базовых, а он написал жалобу на угрозу применения насилия сотрудниками ГАИ

Вот такой жывемобиль ездит по улицам Витебска. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

С воскресенья, 16 августа, по Витебску ездит бел-чырвона-белы микроавтобус с надписью «Жыве Беларусь!». Такой своеобразный флаг на колесах. Жители города называют его «жывемобилем».

-Сами такое название придумали? – спросила «Комсомолка» у владельца авто Андрея Кулакова.

-Нет, люди так назвали, я только в соцсетях увидел. Удивился, но мне понравилось!

С жывемобилем охотно фотографируются, просятся покататься. Иногда Андрей соглашается, уже несколько десятков человек прокатил.

-Хотел уже вечером 9 августа в таком виде выехать, но побоялся, что милиция будет жестить и силовики машину могут повредить, - рассказывает Андрей. – А сейчас не боюсь. Жывемобиль ночью стоит у меня просто под окном, в нем все двери открыты, а когда днем на парковках оставляю, даже стекла не поднимаю. Никто ничего плохого не сделал.

Предприниматель Андрей Кулаков превратил свой Фольксваген-Транспортер в флаг на колесах. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Андрей – руководитель местного клуба любителей «Фольксваген-транспортеров». У него десятка два таких автомобилей – можно сказать, коллекция. Есть у него еще один раскрашенный бус – яркий, в стиле граффити. Гонок или автопробегов фанаты Т3 не устраивают, просто общаются, помогают друг другу добыть нужную запчасть, обсуждают любимые машины. Кулаков – индивидуальный предприниматель, но сейчас приостановил свою деятельность. Объясняет, что не хочет кормить налогами нелигитимную власть.

В ГАИ Андрей приехал на жывемобиле. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

«Боевую раскраску» на микроавтобус Андрей нанес на совесть – дождями не смоется, уверяет он. Еще до выборов именно этот микроавтобус он выставил на продажу, когда бус еще был просто белым. Будет ли потом перекрашивать авто, Андрей не знает:

-Но я решил – пока не победим, не продам!

19 августа Андрея вызвали в ГАИ. Формальная причина – отсутствие техосмотра. Но повышенное внимание сотрудников милиции к своему микроавтобусу Кулаков заметил сразу после того, как превратил его в жывемобиль.

Поддержать Андрея к зданию ГАИ пришли друзья и незнакомые люди. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

-Раскраска закон не нарушает, закрашено не более 30 процентов поверхности авто, за сигнал могли бы придраться, но пока ни разу такого не было. Один раз милиционер в громкоговоритель угрожал уголовной статьей за блокировку движения, но я ничего не блокировал, просто ехал медленно. Все эти дни, стоило мне отбиться от основной массы людей, сразу набегали сотрудники ГАИ. А вчера заметил, что за мной по городу ездили две машины, следили. Хорошо, ребята проводили меня вечером до дома.

В ГАИ Андрей приехал, конечно же, на жывемобиле. Около здания собрались несколько десятков людей, пришедших его поддержать. Андрея оштрафовали на две базовых за отсутствие техосмотра. Он же написал жалобу на действия сотрудников ГАИ. Как рассказал Кулаков, инспектор угрожал ему физическим насилием, когда Андрей отказался пройти в милицейскую машину.