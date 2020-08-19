Читатели «Комсомолки»: «Скупаю номера вашей газеты, чтобы раздать людям!»

Номер ежедневного выпуска белорусской «Комсомолки» за 18 августа не вышел по техническим причинам.

Впервые номер ежедневного выпуска белорусской «Комсомолки» за вторник не вышел по техническим причинам. При этом субботний номер газеты, где одной из главных новостей было избиение людей, задержанных на митингах, вызвал большой резонанс. Тогда вместо традиционной рубрики «Вопрос дня» редакция нашей газеты задала вопросы, на которые нет ответов. Например, кто и в какой срок понесет ответственность за применение насилия к мирным участникам протестов и случайным прохожим? Кто непосредственно отдал приказ особо жестоко поступать с задержанными во время протестов?

Субботний номер "Комсомолки" на остановке. Фото: Зьміцер Дрозд

Номер ушел в народ - читатели стали покупать сразу по несколько экземпляров: себе на память, родителям, бабушкам, дедушкам, соседям в почтовый ящик. Где-то ее даже наклеили на остановке. А еще мы стали получать много слов поддержки от наших дорогих читателей! Публикуем слова благодарности, которые пришли нам на почту:

«Хотел бы выразить признательность и огромную благодарность за то, что вы говорите (пишете) правду о ситуации в нашей сегодняшней Беларуси.

Вашему поступку - честь и слава. Я обычный гражданин РБ, как и все, переживаю за страну и борюсь за свободу.

В эти дни я всем рекомендую (в т. ч. и родителям) и скупаю номера вашей газеты, чтобы раздать и показать тем, кто не верит в реальность сегодняшнего дня или не имеет доступа к интернету. Уверен, вы будете продолжать делать свое дело так же хорошо, как и раньше. Всем вашим сотрудникам от меня поклон! Спасибо! С уважением, Сергей».

«Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность и бесконечное уважение коллективу и руководству Вашей газеты! Спасибо большое за правдивое и действительно объективное освещение происходящего в стране. В такое время новости и факты должны доходить до людей быстро, честно и в кратчайшие сроки! Комсомолка - вы лучшие! С наилучшими пожеланиями Гражданин Республики Беларусь Константин».

На официальной страничке белорусской «Комсомолки» в «Фейсбуке» читатели тоже говорят нам спасибо:

«Спасибо, будем ждать новые номера, пусть будут правдивыми и пусть тираж будет больше», - написала Марина.

«Спасибо вам, вы настоящие журналисты, редакторы, все сотрудники, спасибо вам», - пишет Анна.

«Спасибо, родители выписывают. Сегодня мама сказала, что самая правдивая газета, прочла от корки до корки! Вам удалось донести то, что у меня не получалось столько лет», - пишет Аксана.

«Вы мои любимые ! Я на вас подпишусь после всего этого. Завтра пойду покупать свежий выпуск, и не один», - пишет Марина.

«У нас на районе быстро раскупили, хотела отвезти по родственникам, для которых бумажная газета - почти документ. Спасибо», - такой комментарий оставила Екатерина.

«Спасибо большое за честность! Поступок, заслуживающий уважения. Вы - пример для других СМИ», - считает наша читательница Jane.

«Обязательно куплю и буду внукам потом показывать!) Молодцы, герои!» - пишет Yuliya.

«Всегда считал вас провинциальным пережитком прошлого. После последних ваших номеров беру свои слова обратно - вы потрясающие. Включил вас в пул СМИ, которые читаю ежедневно», - порадовал нас Павел.

В соцсетях с нашей газетой фотографируются и медийные личности: бывшие телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Дмитрий у себя на странице в «Инстаграме» позировал на фоне кафе с газетами - «Комсомолкой» и «Антенной». Он написал, что «теперь нельзя быть телеведущим в Беларуси, но зато пока еще можно быть разносчиком газет!»

Напоминаем, что вы можете подписаться сами или подписать своих близких и родственников на бумажную газету на почте или через интернет по адресу www.kp.by/best/podpiska/

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