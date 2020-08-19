Помощник президента: «Текущий ущерб от протестных акций - не менее $500 миллионов». Что происходило на заводах 19 августа

Протесты продолжаются Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду, 19 августа, появились первые оценки ущерба от протестного движения со стороны госструктур.

- Потери от протестных акций - это не те 500 тысяч рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 миллионов долларов. Отсроченный же исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, - приводит БелТА слова помощника президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерия Бельского.

По его словам, «у протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия».

Между тем, забастовки на предприятиях и уличные протесты в их поддержку продолжаются.

Утром 19 августа у проходной МТЗ собрались люди, главным образом, работники предприятия, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет - так они решили оформить свое отсутствие на рабочих местах, о чем ранее была достигнута договоренность с гендиректором. Пройти на территорию завода они не смогли - пропуска были заблокированы. Также у входа собрались рабочие Минского моторного завода и другие активисты. Через некоторое время на площадке появился ОМОН, который оттеснил людей от проходной МТЗ ближе к метро.

МВД оценило мероприятие как несанкционированное, отметив, что его участники мешали заводчанам пройти на работу.

- На место прибыли сотрудники органов внутренних дел, предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись. Отдельные граждане не прислушались к призывам. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия, - отметила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

- Сейчас люди уже вряд ли будут выходить, - говорит работник МТЗ Владимир. - После визита Лукашенко на МЗКТ нам сказали, что будут увольнять за отсутствие на рабочем месте. Мол, хотите бастовать - выходите после работы. Поэтому люди боятся - у многих кредиты, дети. Мы и раньше зарабатывали немного, сейчас вообще копейки. Но многие боятся потерять и эту зарплату.

При этом рабочие не требуют от руководства увеличения зарплат или изменения условий, которые касаются работы. Сотрудники МТЗ хотят отставки действующего президента и правительства, снятия обвинений с политических заключенных, стабильной и бесперебойной работы интернета - всего в списке 9 пунктов.

Неспокойно и других предприятиях.

На минском заводе холодильников «Атлант» утром 19 августа на площадке перед проходной собрался митинг - рабочих призывали начать забастовку. Недалеко был припаркован автозак с ОМОНовцами и автобус с сотрудниками милиции, однако никаких активных действий силовики не предпринимали.

Около 11 утра из проходной вышла группа рабочих из разных цехов, которые (подчеркнем, во время своего регламентированного перерыва в работе) провели мини-митинг. Через некоторое время к собравшимся подошел сотрудник милиции, который в мегафон попросил всех разойтись, поскольку мероприятие несанкционированное.

Люди вернулись к работе, однако после окончания рабочего дня собирались продолжить выражать свою гражданскую позицию. Тем более что пока директор завода - не против (подробности об этом тут).

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