В Гродно разрешили митинги, извинились перед задержанными, показывают всю информацию по ТВ: как это получилось

Самая массовая мирная демонстрация прошла в Гродно 16 августа - в центре города собралось около 40 тысяч человек. Фото: Анна ЖУРАВЛЕВА

Мирные акции выросли с 1000 человек до 40 тысяч

- После жестокости, которую проявили сотрудники ОМОНа по отношению к мирным гражданам, люди начали бояться просто выходить на улицы. Но после того, как в Минске начались акции мирных женщин у Комаровского рынка, в Гродно эту идею молниеносно подхватили. В чате женщин Гродно зарегистрировались около 2000 человек, их приглашали на мирные акции против насилия. Просили прийти в белом и взять с собой цветы, - рассказывает гродненка Юлия.

12 августа около автовокзала Гродно собралось примерно 500 женщин. 13 августа их уже было больше - цепочка растянулась на несколько километров.

- Атмосфера была невероятная. Я ощутила себя в кругу хороших и добрых людей. Нам раздавали воду, мороженое, конфеты, розы. Машины бесконечно сигналили. Мы боялись, что начнут хватать, кто-то кричал в толпе: «Девочки, уже 17 часов - давайте расходиться!» Но к нам даже вышла девушка с двухмесячным малышом, сказала: совесть не позволяет смотреть на все это с балкона, - вспоминает Юлия.

Главный представитель силовых структур - начальник УВД Гродненского горисполкома генерал-майор милиции Вадим Синявский - извинился перед жителями Гродно за действие силовиков. Фото: Анна ЖУРАВЛЕВА

14 августа в Гродно уже вышли не только женщины с цветами, но и мирные демонстранты. Гродненцы пронесли по всему центру города 100-метровый бело-красно-белый флаг - он растянулся на всю площадь Ленина. По разным оценкам на демонстрацию вышли от 3 до 10 тысяч человек. В этот же день к людям вышел мэр города Мечислав Гой и заместитель начальника УВД Гродненского горисполкома Александр Шестайло. Народу сказали, что будут расследованы все противоправные действия властей, а также обещали, что в Гродно больше не будет ни одного сотрудника ОМОНа. Самая массовая мирная демонстрация прошла в Гродно 16 августа - в центре города собралось около 40 тысяч человек.

- Невозможно передать ту атмосферу словами - белорусы стали едины! - делятся впечатлениями участники мирной акции.

Гродненцы пронесли по всему центру города 100-метровый бело-красно-белый флаг - он растянулся на всю площадь Ленина. Фото: Фото: Анна ЖУРАВЛЕВА

«Поддерживают забастовку 1900 сотрудников из 2400»

13 августа к мирным демонстрантам стали присоединяться рабочие государственных предприятий: например, в этот день «Гродножилстрой» объявил о стихийной забастовке. Тогда бастовать начали 300 человек, сегодня на забастовку хотят уйти 75% работников предприятия.

19 августа все рабочие находятся на местах, но работает только четверть.

- 19 августа на «Гродножилстрой» поддерживают забастовку 1900 сотрудников из 2400. Рабочие настроены бастовать, но нас пытаются остановить «буквой закона» и просят начать забастовку через 2 недели. Люди боятся, что за это время с ними проведут «идеологические беседы». А активных, как я, могут и вовсе увезти в места не столь отдаленные. Мы сейчас думаем, как нам официально подключиться к общенациональной забастовке - нужно организовать стихийное подключение, как мы это сделали в прошлую пятницу, - рассказывает «Комсомолке» сотрудник «Гродножилстроя» Дмитрий. Мужчина также охраняет мирные демонстрации в Гродно.

- В народе ходит мнение, что забастовки скоро могут сойти на нет.

- Рабочие хотят перемен, так что продолжат бастовать.

В стачечный комитет Гродно поданы заявки от крупных предприятий города: «Гродно Азот», «Завод Химволокно», «Гродноэнерго», «Авиакомпания Гродно», «Белкард», «Белтапаз», «Белтелеком», ГИАП, «Гродногаз», Гроднопромстрой», «Радиоволна» и другие.

Собрание на "Гродножилстрой" - 75% предприятие намерены бастовать. Фото: Анна ЖУРАВЛЕВА.

Одновременно с забастовками гражданское общество выдвинуло городским властям требования протестующих.

- Люди выдвинули несколько общереспубликанских требований: отмена результатов выборов, отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, отставка и арест членов ЦИК во главе с Лидией Ермошиной. Среди них были и местные требования, часть которых Гродненский городской исполнительный комитет удовлетворил, - рассказывает гродненец Андрей.

Те требования, которые удовлетворила гродненская власть, кажутся для людей прорывом: так, главный представитель силовых структур - начальник УВД Гродненского горисполкома генерал-майор милиции Вадим Синявский - извинился перед жителями Гродно за действие силовиков.

- Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальных средств. По всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, - заявил на официальном сайте Вадим Синявский.

В Гродно были освобождены все граждане, которых задержали на мирных протестах. По официальной информации местной милиции, таких около 900 человек. Гродненцам также разрешили собираться на мирные митинги на площадях Советская и Ленина. При этом власти обещали, что во время массовых мероприятий будут обеспечивать гражданам медицинское, техническое и информационное сопровождение. На митинге 17 августа присутствовали депутаты - это также было требованием горожан.

Кроме того, местные власти пообещали, что не будут оказывать давление на протестующих рабочих.

- Данная информация 18 августа 2020 года была доведена в Гродненском областном исполнительном комитете до руководителей предприятий города, - сообщается на сайте Гродненского горисполкома.

- Невозможно передать ту атмосферу словами - белорусы стали едины! - делятся впечатлениями участники мирной акции. Фото: Анна ЖУРАВЛЕВА

Еще один пункт, который выдвинуло гражданское общество, - создание Совета общественного согласия Гродно - также значится как выполненное. Однако, по словам заместителя партии БНФ Вадима Саранчукова, такой совет пока не создан.

- Власти поспешили с этим заявлением. Мы сейчас работаем над созданием координационного совета общественности. Только после этого мы сможем говорить о создании Совета общественного согласия Гродно, - рассказал Вадим Саранчуков «Комсомолке».

В эфире «Гродно Плюс» показывают пострадавших на мирных акциях

Также по требованию гражданского общества государственный телеканал «Гродно Плюс» начал рассказывать и показывать реальную картину, которая происходит в Гродно. Например, в эфир попадают онлайн-трансляции с мирных акций протеста, сюжеты из гродненской БСПМ, где сейчас находятся на лечении пострадавшие на акциях горожане. Сообщают, что с 9 августа за помощью к врачам обратились 163 человека, 25 были госпитализированы.

- Одного из них избили сотрудники ОМОНа 11 августа вечером возле филармонии. У этого пациента диагностированы переломы двух шейных и трех грудных позвонков первой степени - к счастью, неосложненных. В настоящий момент этот пациент находится в стадии корсетного лечения. Наложены жесткие протезы грудного позвоночника. Второй пациент был госпитализирован 12 августа. Он был избит в здании РОВД на улице Дубко, находится здесь с множественными ушибами грудной клетки, брюшной стенки, нижних конечностей, а также кровоизлиянием в правый коленный сустав. Все травмы достаточно серьезные. Мы не хотим больше видеть этого зверства. Мы хотим чувствовать себя защищенными, и лечить людей с болезнями, а не с такими травмами, - рассказывает в эфире «Гродно Плюс» Евгений Гарпушкин, завотделением Гродненской городской больницы скорой медицинской помощи.

В среду, 19 августа, обложка газеты «Вечерний Гродно» вышла вся заполненная фотографиями с мирных акций горожан со словами «Город свободных людей».

По словам радиоведущего «Радио Гродно» Дмитрия Лютомского, 10 августа он и его коллеги по этическим соображением решили не вести развлекательных программ в эфире. В итоге руководство «Гроднотелерадиокомпании» отстранило Дмитрия Лютомского, Дмитрия Чекана и Сергея Годаева от работы. Они написали заявления за своей счет.

- Мы как бы на работе, но в то же время отстранены от эфиров. Однако уже с 15 августа в эфире «Радио Гродно» стали выпускать программу «Только факты», где первой новостью рассказывали о задержанных, затем о мирных акциях. И только уже потом о результатах посевных, - рассказывает «Комсомолке» Дмитрий Лютомский.

В среду, 19 августа, обложка газеты «Вечерний Гродно» вышла вся заполненная фотографиями с мирных акций горожан со словами «Город свободных людей». К слову, фраза была колорирована бело-красно-белым цветом.