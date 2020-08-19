«Невозможно силой и страхом навязать обществу светлое будущее»: брестский драмтеатр поддержал Купаловский

Коллектив Брестского драмтеатра требует вернуть в Купаловский Латушко. Фото: БАДТ

Актеры, режиссеры, музыканты, работники технических и административных подразделений Брестского академического театра драмы высказались против насилия и в поддержку Купаловского театра, который всем коллективом заявил об увольнении. Актеры во главе с главным режиссером театра Тимофеем Ильевским записали видеообращение.

– Насилию в Беларуси необходимо положить конец. Невозможно силой, страхом и преследованием людей за иное мнение навязать обществу счастливое будущее. Сегодня произвол и тюремные пытки пытаются выдать за контроль над ситуацией. Но издевательства над своим народом – это признак беспомощности и слабости. Такая позиция ведет к расколу обществу, – говорят сотрудники Брестского академического театра.

Они настаивают на том, что свобода выражения мнения - это самое важное для творческого человека.

– Преследование творческой личности за его особое мнение - это уничтожение самой сути искусства. Мы требуем прекратить преследование творческих людей. Выражаем поддержку всему коллективу Национального академического театра имени Янки Купалы, чье будущее оказалось под угрозой. Считаем необходимым восстановить в должности генерального директора первого драматического театра страны Павла Павловича Латушко, вклад которого в развитие белорусской культуры невозможно переоценить, - озвучивают позицию состава театра актеры.

Напомним, скандал в Купаловском театре начался с видеообращения и открытого письма сотрудников театра с требованием остановить насилие. А затем директор театра Павел Латушко высказался против насилия на Марше свободы в Минске. И в последующем был уволен. В поддержку руководителя заявления об увольнении написал весь коллектив.

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