Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Белорусские СТО бесплатно меняют на автомобилях разбитые во время протестов стекла

Только на одну минскую станцию за день обратились около 100 пострадавших автовладельцев
Геннадий МожейкоГеннадий МожейкоГеннадийМожейко
КомментироватьОставить комментарий
Белорусские СТО бесплатно меняют на автомобилях разбитые во время протестов стекла.

Белорусские СТО бесплатно меняют на автомобилях разбитые во время протестов стекла.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Эту инициативу запустил Александр Визавитин, который в разное время руководил станциями техобслуживания нескольких крупных минских автоцентров. Его хорошо знают в этой отрасли, и он решил по своим каналам инициировать такую поддержку.

- Уже 27 лучших станций оказывают бесплатную помощь пострадавшим в акциях автомобилям и их автовладельцам, - рассказал «Комсомолке» Александр. - Из них 15 автосервисов в Минске, остальные в регионах - Барановичах, Бресте, Бобруйске, Борисове, Витебске, Гродно, Кобрине, Мозыре, Орше, Столбцах, Смиловичах. Также откликнулись оценщики - они работают бесплатно, а поставщики запчастей отдают детали по себестоимости, а некоторые и вовсе бесплатно. Всем отозвавшимся - низкий поклон за поддержку людей! Процесс только набирает обороты.

- В первый день было около 100 звонков, в другие дни поменьше, - рассказала «Комсомолке» руководитель СТО «АльфаСервис» Юлия Малаховская. - Совсем безвозмездно мы поменять стекло не можем - клиент оплачивает только само стекло и расходные материалы. За работу - она стоит около 50 рублей - мы денег не берем. Сегодня приезжал парень на 221-ом «Мерседесе» - ему бэушное боковое стекло подарили на разборке. Вообще, цены на стекла очень разные. Приезжал парень на втором «Гольфе» - там лобовое стекло стоит всего 100 рублей. Некоторые стекла очень дорогие: недавно звонила девушка на Renault Kaptur, там лобовое стекло с датчиками дождя и обогревом. Такое стекло стоит 900 рублей, и это даже не оригинал. Некоторых стекол вообще нет в наличии. Например, вчера звонил парень, у него Ford C-MAX. В Беларуси в принципе сейчас нет в наличии стекла на его машину. Только под заказ - 415 рублей самое дешевое китайское. Пока мы сделали пять машин. Но там был большой объем работы - по 2 - 3 битых стекла в каждом автомобиле. На каждую машину уходит до часа времени. У кого-то авто еще на штрафстоянке, говорят, когда заберут - привезут.

Также Александр Визавитин создал группу в Фейсбуке, в которой каждый может предложить свою помощь. За несколько часов существования группы откликнулись десятки людей. Они предлагают бесплатную химчистку и полировку, бэушные фары и стекла.

СПИСОК СТО (по состоянию на 19 августа):

Минск

«АльфаСервис» бесплатно поменяет стекло, сделает оценку повреждений. +375 29 334-22-80.

СТО «Топкрафт», ул. Брикета, 17/7. Окажем посильную помощь в ремонте поврежденных авто, комплексная уборка салона от разбитых стекол и мойка автомобиля - бесплатно. Тел.: +375 29 102-99-22.

СТО «Не ломайся». Долгобродская, 16а. Предлагает БЕСПЛАТНО боковые стекла (ауди А6/С6, Ситроен С4,С5, Пежо 607) для автомобилей, пострадавших 09-14.08.20. Тел: 8 (029) 333-66-23.

ООО «АвтоГармония», ул. Змитрока Бядули, 13. Кузовнои ремонт любой сложности БЕСПЛАТНО для пострадавших в акциях протеста, включая материалы (краска, лак, шпатлевка и т. д.). +375 29 690-80-20, +375 29 610-07-20.

СТО «M9-AUTO», ул. Монтажников, 9. Бесплатно заменят запчасти пострадавших в ходе мирных акций авто. 8 (033) 330-16-65, 8 (029) 939-57-64.

Автосервис «Ржавый гараж», ул. Передовая, д. 6, корп. 12. Бесплатный ремонт поврежденных в мирных акциях авто. Тел. 8 (029) 373-71-61.

«Татико-Автостекла» на ТЭЦ-4 (ул. Монтажников, 9). Бесплатно отремонтируем сколы, поменяем стекло. +375 17 336-66-88, +375 29 860-34-11, +375 29 360-34-11.

СТО «ТвоеАвто». Окажем посильную помощь бесплатно пострадавшим авто (г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, 42а). 8 (029) 310-12-07, Сергей.

Автосервис «РИМБАТ». Меняем сигнал со скидкой 100%, ЗЧ - без торговой наценки. Детейлинг Студия РИМБАТ. Уборка салона от разбитых стекол - скидка 100%. Ждем Вас на ул. Стебенева, 5. Конт. тел.: 8 (033) 378-99-11, 8 (029) 566-55-11.

СТО «ТТ МОТОР» Окажет пострадавшим помощь с кузовным ремонтом по адресу ул. Гурского, 16а. Конт. тел: +375 29 699-37-27, Сергей.

Барановичи

СТО «Главная дорога». 8 (0163) 60-60-24. Объявило об инициативах и помощи пострадавшим автовладельцам.

Бобруйск

СТО «Автоспектр». Два лобовых с меня пострадавшим. Александр, 8 (029) 543-05-24.

ИП Глаз Сергей Александрович. Сделаю бесплатную компьютерную диагностику пострадавших автомобилей. +375 29 549-06-14, +375 44 713-05-62.

Борисов

Центр замены и ремонта «Автостекла». Стекло по себестоимости, замена бесплатно. Телефон +375 29 683-38-31.

Брест

Автоцентр «Комета», адрес: ул. 2-я Заводская, 2/4. Готовы по себестоимости отдать кузовные детали, стекла, оптику. Работы по их замене также по себестоимости. Тел.: 5999 (со всех операторов, бесплатный номер).

Витебск

СТО «Сигмаравто», ул. П. Бровки. 38. +375 29 212-11-13.

Гродно

СТО «Интер», ул. Гаспадарчая, 42. У нас нет кузовного ремонта, но можем предложить бесплатную замену или ремонт звукового сигнала и сам сигнал по оптовой цене. Конт. тел.: +375 29 580-09-01; stointer.by

Мозырь

«АвтоТехЦентр», ул. Первомайская, 53ж. +375 29 734-23-75. Окажем помощь.

Смиловичи

СТО «АвтоИнженерСервис-Т». С радостью поможем пострадавшим в борьбе за общее дело. +375 29 685-36-62, Сергей.

Кобрин

Автосервис «ПетроВал», окажем посильную помощь. +375 29 224-60-39, Валерий.

Орша

Любой кузовной ремонт пострадавших автомобилей беспредела силовиков. Спортивное учреждение «Спортивно-Технический клуб «ГАЗАвтоСистем-Орша». Тел +375(29)(44)7449663. Автоспорт с народом.

Столбцы

«ВикАвтосервис», пер. Товарный, 2а. Бесплатно починим сигналы, заменим фары и выполним другие работы по восстановлению пострадавших авто. Конт. тел.: 8 (01717) 7-43-43, 8 (029) 675-23-43.

ИнтересноеПротесты в Беларуси - 2020

Рекомендуемые