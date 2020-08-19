Белорусские СТО бесплатно меняют на автомобилях разбитые во время протестов стекла. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Эту инициативу запустил Александр Визавитин, который в разное время руководил станциями техобслуживания нескольких крупных минских автоцентров. Его хорошо знают в этой отрасли, и он решил по своим каналам инициировать такую поддержку.

- Уже 27 лучших станций оказывают бесплатную помощь пострадавшим в акциях автомобилям и их автовладельцам, - рассказал «Комсомолке» Александр. - Из них 15 автосервисов в Минске, остальные в регионах - Барановичах, Бресте, Бобруйске, Борисове, Витебске, Гродно, Кобрине, Мозыре, Орше, Столбцах, Смиловичах. Также откликнулись оценщики - они работают бесплатно, а поставщики запчастей отдают детали по себестоимости, а некоторые и вовсе бесплатно. Всем отозвавшимся - низкий поклон за поддержку людей! Процесс только набирает обороты.

- В первый день было около 100 звонков, в другие дни поменьше, - рассказала «Комсомолке» руководитель СТО «АльфаСервис» Юлия Малаховская. - Совсем безвозмездно мы поменять стекло не можем - клиент оплачивает только само стекло и расходные материалы. За работу - она стоит около 50 рублей - мы денег не берем. Сегодня приезжал парень на 221-ом «Мерседесе» - ему бэушное боковое стекло подарили на разборке. Вообще, цены на стекла очень разные. Приезжал парень на втором «Гольфе» - там лобовое стекло стоит всего 100 рублей. Некоторые стекла очень дорогие: недавно звонила девушка на Renault Kaptur, там лобовое стекло с датчиками дождя и обогревом. Такое стекло стоит 900 рублей, и это даже не оригинал. Некоторых стекол вообще нет в наличии. Например, вчера звонил парень, у него Ford C-MAX. В Беларуси в принципе сейчас нет в наличии стекла на его машину. Только под заказ - 415 рублей самое дешевое китайское. Пока мы сделали пять машин. Но там был большой объем работы - по 2 - 3 битых стекла в каждом автомобиле. На каждую машину уходит до часа времени. У кого-то авто еще на штрафстоянке, говорят, когда заберут - привезут.

Также Александр Визавитин создал группу в Фейсбуке, в которой каждый может предложить свою помощь. За несколько часов существования группы откликнулись десятки людей. Они предлагают бесплатную химчистку и полировку, бэушные фары и стекла.

СПИСОК СТО (по состоянию на 19 августа):

Минск

«АльфаСервис» бесплатно поменяет стекло, сделает оценку повреждений. +375 29 334-22-80.

СТО «Топкрафт», ул. Брикета, 17/7. Окажем посильную помощь в ремонте поврежденных авто, комплексная уборка салона от разбитых стекол и мойка автомобиля - бесплатно. Тел.: +375 29 102-99-22.

СТО «Не ломайся». Долгобродская, 16а. Предлагает БЕСПЛАТНО боковые стекла (ауди А6/С6, Ситроен С4,С5, Пежо 607) для автомобилей, пострадавших 09-14.08.20. Тел: 8 (029) 333-66-23.

ООО «АвтоГармония», ул. Змитрока Бядули, 13. Кузовнои ремонт любой сложности БЕСПЛАТНО для пострадавших в акциях протеста, включая материалы (краска, лак, шпатлевка и т. д.). +375 29 690-80-20, +375 29 610-07-20.

СТО «M9-AUTO», ул. Монтажников, 9. Бесплатно заменят запчасти пострадавших в ходе мирных акций авто. 8 (033) 330-16-65, 8 (029) 939-57-64.

Автосервис «Ржавый гараж», ул. Передовая, д. 6, корп. 12. Бесплатный ремонт поврежденных в мирных акциях авто. Тел. 8 (029) 373-71-61.

«Татико-Автостекла» на ТЭЦ-4 (ул. Монтажников, 9). Бесплатно отремонтируем сколы, поменяем стекло. +375 17 336-66-88, +375 29 860-34-11, +375 29 360-34-11.

СТО «ТвоеАвто». Окажем посильную помощь бесплатно пострадавшим авто (г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, 42а). 8 (029) 310-12-07, Сергей.

Автосервис «РИМБАТ». Меняем сигнал со скидкой 100%, ЗЧ - без торговой наценки. Детейлинг Студия РИМБАТ. Уборка салона от разбитых стекол - скидка 100%. Ждем Вас на ул. Стебенева, 5. Конт. тел.: 8 (033) 378-99-11, 8 (029) 566-55-11.

СТО «ТТ МОТОР» Окажет пострадавшим помощь с кузовным ремонтом по адресу ул. Гурского, 16а. Конт. тел: +375 29 699-37-27, Сергей.

Барановичи

СТО «Главная дорога». 8 (0163) 60-60-24. Объявило об инициативах и помощи пострадавшим автовладельцам.

Бобруйск

СТО «Автоспектр». Два лобовых с меня пострадавшим. Александр, 8 (029) 543-05-24.

ИП Глаз Сергей Александрович. Сделаю бесплатную компьютерную диагностику пострадавших автомобилей. +375 29 549-06-14, +375 44 713-05-62.

Борисов

Центр замены и ремонта «Автостекла». Стекло по себестоимости, замена бесплатно. Телефон +375 29 683-38-31.

Брест

Автоцентр «Комета», адрес: ул. 2-я Заводская, 2/4. Готовы по себестоимости отдать кузовные детали, стекла, оптику. Работы по их замене также по себестоимости. Тел.: 5999 (со всех операторов, бесплатный номер).

Витебск

СТО «Сигмаравто», ул. П. Бровки. 38. +375 29 212-11-13.

Гродно

СТО «Интер», ул. Гаспадарчая, 42. У нас нет кузовного ремонта, но можем предложить бесплатную замену или ремонт звукового сигнала и сам сигнал по оптовой цене. Конт. тел.: +375 29 580-09-01; stointer.by

Мозырь

«АвтоТехЦентр», ул. Первомайская, 53ж. +375 29 734-23-75. Окажем помощь.

Смиловичи

СТО «АвтоИнженерСервис-Т». С радостью поможем пострадавшим в борьбе за общее дело. +375 29 685-36-62, Сергей.

Кобрин

Автосервис «ПетроВал», окажем посильную помощь. +375 29 224-60-39, Валерий.

Орша

Любой кузовной ремонт пострадавших автомобилей беспредела силовиков. Спортивное учреждение «Спортивно-Технический клуб «ГАЗАвтоСистем-Орша». Тел +375(29)(44)7449663. Автоспорт с народом.

Столбцы

«ВикАвтосервис», пер. Товарный, 2а. Бесплатно починим сигналы, заменим фары и выполним другие работы по восстановлению пострадавших авто. Конт. тел.: 8 (01717) 7-43-43, 8 (029) 675-23-43.