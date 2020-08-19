Уже второй номер «Комсомолки» не отпечатан из-за ломающегося станка в Доме печати

Номер от 20 августа не смог попасть к читателям.

Дорогие читатели, к нашему сожалению, мы в среду не смогли отпечатать в Доме печати номер за четверг, 20 августа. Как пояснили нам, неожиданно сломался печатный станок.

Это уже второй номер газеты, который не поступил в киоски и к подписчикам... Во вторник, 18 августа «Комсомолка» тоже не была напечатана из-за сломавшегося станка. Главное, что можем сказать: мы сделали все, от нас зависящее, создали два прекрасных, насыщенных, правдивых номера. 19 августа ПДФ-версия газеты вовремя попала в Дом печати. Но увы, над станками там навис какой-то злой рок.

Дорогие подписчики, мы сейчас делаем все возможное и ищем способы компенсировать не пришедшие к вам номера.

Для тех, кому важно прочесть, что было в номере КП за четверг, купите pdf-версию газеты (доступно с 0.00 часов 20 августа):

http://belkiosk.by/kp

Абоненты мобильных операторов А1 и МТС могут читать газету в сервисах «Пресса»: pressa.mts.by

press.a1.by

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