Сергей Михалок и Виталий Гурков встретились с президентом Украины. Говорили о Беларуси

Судя по фото, встреча была очень теплой и неформальной. Фото: личный архив

Фотографии встречи выложили как на страничке группы Brutto, так и в личных соцсетях белорусские рок-музыкант Сергей Михалок и Чемпиона мира по муай-тай Виталий Гурков.

Владимир Зеленский и Виталий Гурков. Фото: личный архив

- Встретились с Владимиром Александровичем как добрые друзья, обсудили дальнейшее развитие дружбы, мира и взаимовыгодных отношений между нашими братскими народами! – так лаконично прокомментировал встречу директор проектов Михалка Антон Азизбекян.

На своей страничке в инстаграм Сергей Михалок подписал это фото "Воины света". Фото: личный архив

Говорили много и откровенно – но об этом просили не писать, потому что встреча проходила неформально, в формате «без должностей и галстуков».

Впрочем, по белой майке, в которой был Владимир Зеленский, и так понятно, что он душой на стороне протестующих в Беларуси. Особенно после того, как Лукашенко, пообещав в интервью Дмитрию Гордону выдать Украине «вагнеровцев», уже через пару дней вернул их России.

Владимир Зеленский и Виталий Гурков. Фото: личный архив

Напомним, Сергей Михалок уже пять лет имеет вид на жительство в Украине. Что дает ему право постоянно проживать в этой стране и пользоваться такими же правами и свободами, какими обладают граждане Украины.

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