«Я просто вышел из магазина «Рига»: минчанин вернулся домой спустя сутки с переломами позвонка, тазовой кости и двух ребер

Изолятор на Окрестина в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий - очередной пациент Больницы скорой помощи, который попал сюда после протестов в Минске. У него диагностированы внутреннее кровотечение и множественные переломы: позвонка, тазовой кости и двух ребер. Как это вышло? «Да просто попали не в то время и не в то место».

Мужчина постоянно держится за ребра и говорит очень тихо, кажется, каждое слово дается ему с очень большим трудом. Вспоминает, что его вместе с девушкой силовики настигли прямо в торговом центре «Рига» в ночь с 11 на 12 августа.

- Мы пошли закупаться, и в какой-то момент дверь в магазин почему-то закрыли и никого не выпускали, потом открыли. Как только мы вышли - меня и ее сразу положили на землю. Но девушку как-то отпустили, а всех остальных (человек 15) поколотили и засунули в битком набитый автозак, где уже лежали по три человека друг на друге. Куда-то повезли, потом зачем-то нужно было пересесть в другой автозак. Нам приказали выбегать, а когда бежишь - ставят подножку, ты падаешь, а за это снова начинают бить. Поднимаешь голову - тоже начинают бить. Они не хотели, чтобы запомнили их лица. В общем, два часа примерно нас колотили.

Автозак привезли к печально известному изолятору на Окрестина в Минске, всех посадили к стене на корточки. Дмитрий насчитал сотню человек.

- Сменить позу не давали, ноги отекали, а дернешься - тебя били. Били, били и еще раз били. Потом половину (в том числе меня) определили в загон на улице 10 на 10 метров. Я прикинул, что большинству было от 20 до 30 лет. Дали на всех полтора литра воды, а поесть или выйти в туалет - нет. Мы провели в нем около 10 часов, пока всех не перевели в камеру.

У мужчины болело абсолютно все, сразу возникло подозрение на перелом.

- Таких, как я, было четверо. Все мы просили врача - тот пришел спустя 8 часов и сделал обезболивающий укол. Ночью 12 августа меня увезли на скорой в РНПЦ травматологии и сделали снимки и КТ. Потом уже перевезли в Больницу скорой помощи.

Вспоминает, что при задержании, пока его били, потерял ботинки и телефон. Остальные вещи сдал в подписанный пакет на Окрестина, но назад их не получил. Жаловаться на действия силовиков Дмитрий, скорее всего, не будет.

- Я уверен, что государство этих людей не накажет, их жизнь накажет. Карма - такое дело…

ВАЖНО!

Круглосуточная горячая линия для пострадавших - +375 44 709-79-11.

Вы также можете подать заявку инициативе BY_HELP на получение единовременной материальной помощи на сайте.

Если вы столкнулись с насилием со стороны силовиков и готовы рассказать об этом - пишите или звоните на номер +375 29 222-91-00.

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