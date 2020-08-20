Ведущая СТВ Екатерина Забенько озвучила одиозный сюжет про Купаловский театр и исчезла из соцсетей

Было ощущение, что ведущая СТВ Екатерина Забенько разрыдается прямо в эфире. Кадр видео

На СТВ в среду 19 августа вышел сюжет про Купаловский театр. В нем показаны 4 фото, на которых упавший стул и вешалка, бутылки в урне для мусора и какой-то беспорядок в гримерках. Ведущая Екатерина Забенько озвучила сюжет так: «... Но такой ли культурной оказывается культура на проверку. Вот такие кадры застали те, кто пришел в Национальный театр. В новое, отремонтированное за государственный счет здание».

При этом в течение всего сюжета телеведущая была без привычной улыбки и выглядела напряженной.

Видео предсказуемо вызвало волну возмущения в соцсетях. Лучший театральный коллектив Беларуси накануне полным составом написал заявления на увольнение.

В здание театра их больше не пускают потому, что внутри «проводится дезинфекция» (говорят, что среди коллектива театра 9 человек заболели коронавирусом).

Что не помешало, впрочем, снимать в здании съемочной группе СТВ. Интересно, что еще совсем недавно телеканал показывал восторженные сюжеты о труппе Купаловского театра.

Мы попытались дозвониться до Екатерины Забенько, чтобы узнать ее мнение по поводу сюжета. Однако трубку телеведущая не снимает. Также она закрыла свои профили в интернете.

Интересно, что буквально вчера актер Сергей Чуб нам комментировал:

- Говорят, в здании не меньше 10 человек. Никакая там не санобработка. Они сейчас ходят по гримеркам и кабинетам, собирают доказательства, что мы здесь наркоманы, алкоголики, ищут спрятанных проституток (подробности).

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