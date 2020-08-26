Психолог: «Люди, которые побывали в камерах на Окрестина, попали в тяжелую, травматичную ситуацию»

Многие люди получили страшный опыт пыток и физического изничтожения и находятся в тяжелой физической анестезии разной степени тяжести. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У людей, которые после акций протеста провели по несколько дней в ИВС на Окрестина, жодинской тюрьме и других местах ограничения свободы, жизнь уже не будет прежней. Мама одного из них рассказывает, что сын панически боится любого шороха, закрывает двери квартиры изнутри на все замки и просит не оставлять его одного. Другой мужчина говорит, что не может спать из-за тяжелых воспоминаний. Кошмарами возвращаются к нему не только собственные побои и унижение, но и страдания, которые он видел вокруг, - плачущие от боли мужчины, избитые девушки в разорванной одежде, лужи мочи, в которую лицом вниз укладывали избитых задержанных возле стен РУВД.

В стрессе и родственники, которые дни напролет искали своих сыновей, дочерей, отцов и даже не знали, живы они или нет - такие поиски тоже не проходят бесследно для психики. Как все это пережить теперь? У психологов в ближайшие годы будет много работы. Ее много уже сейчас. Мы поговорили с одним из психологов, оказывающих безвозмездную помощь пострадавшим после задержаний, - Жанной КАРАНКИНОЙ.

- Люди, которые побывали за стенами Окрестина и в других подобных местах, попали в тяжелую, убийственно травматичную ситуацию, - говорит Жанна. - Она вызывает такие чувства, как душевная боль, вина, стыд, физическая обездвиженность, душевное замирание, страх, иногда ужас, не только в остром периоде, но и в долгосрочном. Важно понимать, что это не быстрое лечение. И требует участия не только психологов, но и врачей. Многие люди получили страшный опыт пыток и физического изничтожения и находятся в тяжелой физической анестезии разной степени тяжести.

- На каком этапе надо подключать психолога? Может ли человек обойтись без него и справиться сам?

- Главный критерий, на который надо ориентироваться, - это оценка текущего состояния человека. Как правило, на третий-пятый день после освобождения люди отходят от шока и понимают, что не справляются самостоятельно.

В любом случае я очень рекомендую просто поговорить с психологом, который подскажет, что необходимо делать дальше. Это период, когда необходимо подготовить дальнейшее лечение. Лечение необходимо каждому, к кому применялось насилие.

Иногда человек не хочет звонить и разговаривать об этом со специалистами. Родственникам важно понимать, что такую встречу необходимо организовать, для того чтобы понять степень тяжести повреждения организма и психики. Сейчас есть пространство бесплатной психологической помощи, организованное психологами, врачами, волонтерами.

- Как вести себя родственникам, чтобы помочь человеку справиться со всем негативом, что у него на душе?

- Самое главное - это мягкое, чуткое, бережное и внимательное присутствие, совпадающее с ритмом человека, без лишних слов. В это время, можно сказать, в воздухе будет звучать боль, стыд, ужас, страх и горе, и родственнику важно в это состояние не погрузиться самому.

Второе - выступать в роли включенного слушателя без советов, оценок, не «бомбить» вопросами, не выяснять нюансы. Пусть человек скажет только то, что может сказать. Не надо отвлекать его, развлекать, переключать внимание, рассказывать, что вы думаете по этому поводу. Надо воздержаться от телевизора и интернета.

Назойливое внимание противопоказано. Надо понять, что любая реакция человека нормальная, так как то, что он перенес - ненормально. Ненормальна ситуация, в которой люди оказались.

Третье - важно при физических травмах не только снять побои, но и обратить внимание на тело. Снимать внутреннее напряжение помогает дыхание (медленные вдохи и выдохи), теплое питье и еда, плед. Важно согревание, потому что внутри все «заморожено». Это будет происходить очень долго. Алкоголь необходимо исключить.

И последнее. Травмы лечатся. Но долго. Берегите себя и своих близких.

И помните, что любовь и присутствие родного человека тоже исцеляет.

БУДЬ В КУРСЕ!

Люди, пострадавшие в зоне чрезвычайной ситуации, находятся, по словам Жанны Каранкиной, на последней фазе истощения по классификации Ганса Селье - врача, который изучал порядка 30 лет реакцию организма на стресс.

Эта фаза характеризуется следующими признаками:

- невозможность сосредоточиться;

- ухудшение памяти;

- часто возникающее чувство усталости без видимых причин;

- повышенная возбудимость, раздражительность;

- потеря чувства юмора;

- увеличение количества выкуренных сигарет или пристрастие к алкоголю;

- повышенный или пониженный аппетит;

- тревожный прерывистый сон;

- нарушение восприятия времени (слишком быстрый его бег или, наоборот, замедленный);

- потеря интереса к сексу;

- самопроизвольное сжимание челюстей, кулаков, напряжение мышц;

- появление болей (в голове, спине, шее, плечевом поясе, в области желудка), изжога, тошнота, повышенная потливость, прерывистое и неглубокое дыхание.

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Поляк назвал пережитое на Окрестина одним словом - masakra, что означает "бойня, ужас"