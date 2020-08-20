Лиссабон готовится к финалу Лиги Европы - «Севилья» против «Интера»

"Севилья" вышла в финал Лиги Европы после победы над МЮ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четвертая команда Испании против второй команды Италии - в этом противостоянии букмекеры считают фаворитом «Интер». Хотя с этим можно убедительно поспорить.

«Севилья» не проигрывает в 20 матчах подряд во всех турнирах, победив восемь раз в последних девяти встречах. Да и соперники в плей-офф Лиги Европы у команды Лопетеги были посерьезней, чем у миланцев: «Рома», «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед».

В полуфинале МЮ создал у ворот «Севильи» такое количество голевых моментов, что приходится только удивляться победе испанского клуба. Хотя этому удивлению есть имя - марокканский вратарь Буну парировал не берущиеся мячи.

Может быть, «Интер» с Лукаку и Мартинесом в нападении не будет настолько расточителен. Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес сделали по дублю в полуфинале (победа над «Шахтером» 5:0), а в общем дуэт забил в этом сезоне 54 гола.

Лучший бомбардир «Севильи» - аргентинский полузащитник Лукас Окомпос. Но есть информация, что из-за повреждения, полученного в матче против «МЮ», он может не выйти на поле.

«Интер» с тех пор, как победил в 2010 году с Моуриньо в Лиге чемпионов, десять лет ничего в Европе не выигрывал. Столько же лет миланцы и без титула в Серии А.

А вот «Севилья» испанский чемпионат не выигрывала с 1946 года, но зато в новом веке исправно штамповала титулы Лиги Европы в 2006 - 2007 и 2014 - 2016 годах. Пять побед в финалах! Это рекорд второго по значимости европейского клубного турнира.

Кроме того, «Интер» чаще проигрывал испанским клубам, чем выигрывал, а вот «Севилья» в этом компоненте имеет положительный баланс.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В финале Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и ПСЖ

ПСЖ обыграл в полуфинале «Лейпциг» 3:0, а немецкий клуб с таким же счетом праздновал победу над «Леоном».

Пятикратный победитель турнира «Бавария» последний раз выигрывала Лигу чемпионов в 2013 году, когда победила «Боруссию» 2:1. А вот ПСЖ никогда не добирался даже до финала. Встреча состоится 23 августа на «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне.