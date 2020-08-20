«Хочу поделиться впечатлениями!»: Солодуха похвастался отдыхом в санатории на Нарочи – ему ответил парень после СИЗО в Жодино

Александр Солодуха Фото: Павел МАРТИНЧИК

Певец Александр Солодуха поделился вчера в соцсетях своими впечатлениями об отдыхе в санатории. «Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Беларусы! Хочу поделиться с Вами своими впечатлениями об отдыхе на прекрасном белорусском озере Нарочь. Утром позавтракал в ресторане качественной белорусской пищей, через мгновение нырнул в роскошную ванную, где красивая молодая женщина сделала гидромассаж. Дальше - душ Шарко, затем массаж тела, отстройка звука, обед, бритье, а вечером - сольный благотворительный концерт для медперсонала и всех отдыхающих. Всем хорошего дня», - написал Солодуха на своих страницах в Инстаграм и ВКонтакте.

Скрин-шот. Источник: соцсети

Надо сказать, что пользователи не обошли сообщение певца вниманием. Один из них в комментариях оставил следующий пост:

«Добрый день, дорогой друг. Редко пишу, но все же поделюсь своими впечатлениями об отдыхе в СИЗО г. Жодино.

Утром после завтрака с овсянкой, приготовленной на воде, и кружкой чая с сахаром на двоих мы, 24 человека на 12 койко-мест, предавались воспоминаниям, как нас закидывали в автозаки, где молодые мужчины делали нам массаж дубинками всего тела. Дальше - тайский массаж берцами затылка, отстройка осанки и проверка наличия ребер.

Не кажется ли вам, что стоит обратить внимание и осветить позицию по некоторым вопросам, что не все законопослушные граждане хотят так отдыхать, как получилось отдохнуть у меня?

Хорошего вам дня».

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