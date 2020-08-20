Михаил Орда: «Мы призываем нанимателей не увольнять людей за участие в так называемых забастовках»

Профсоюзы призывают помнить об экономических последствиях забастовок Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Руководство некоторых предприятий предупреждает о возможных увольнениях и даже грозит тем, кто решит бастовать, ответственностью - вплоть до уголовной.

А что говорят профсоюзы?

Глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда выступил с заявлением. Основной тезис - необходимость диалога за столом переговоров.

- Единственный верный путь решения любых вопросов - стол переговоров. Мы предлагаем провести внеочередное заседание Национального Совета с приглашением представителей трудовых коллективов, руководителей предприятий, генеральной прокуратуры, парламента - всех, кто заинтересован во взвешенном и мирном урегулировании вопросов, - отметил лидер официальных профсоюзов республики.

Михаил Орда призывает к тому, чтобы наниматели не увольняли рабочих Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Михаил Орда призывает к тому, чтобы наниматели не увольняли рабочих:

- Мы призываем нанимателей не увольнять людей за участие в так называемых забастовках. Но когда под угрозу будет поставлена работа предприятия, будут потеряны рынки сбыта, когда будут нарушаться технологические процессы, это скажется на качестве конечной продукции, наниматели начнут действовать в соответствии с законодательством.

Есть и альтернативная точка зрения. Ею в беседе с «Комсомолкой» поделился председатель ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» Александр Ярошук.

- В 41 статье Конституции определено право граждан на забастовку. Однако в Беларуси невозможно провести законную забастовку, потому что прописанная в законодательстве процедура настолько усложнена, что на любом из этапов ее могут просто прекратить. Сегодня по Трудовому кодексу для того, чтобы принять решение о забастовке, нужно собрать коллектив, вынести этот вопрос на голосование. Чтобы оно было принято, нужно, чтобы 2/3 присутствовавших на собрании проголосовали «за». После чего формируется представительный орган работников, который уведомляет нанимателя о забастовке не позднее, чем за две недели до ее начала. Но понятно, что на 99% провести ее не разрешат. И есть еще один, полагаю, более важный аспект - в Беларуси вообще запрещены забастовки с политическими требования.

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