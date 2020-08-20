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«21 год работы на телевидении закончились». Телевизионщики увольняются и обсуждают, как делать объективные сюжеты о происходящем в Беларуси

Тем временем, на самих телеканалах, хоть и произошли изменения, выдыхается забастовочный дух
Сергей МалиновскийСергей МалиновскийСергейМалиновский
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Люди продолжают уходить с телевидения - но не всегда это афишируют

Люди продолжают уходить с телевидения - но не всегда это афишируют

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сообщения о забастовках на телевидении оказались эмоциональными и несколько преувеличенными. Состояние сотрудников подавленное – но на ОНТ следует говорить, скорее, что есть программы которые формально ушли в отпуск, и есть сотрудники, которые уволились в знак несогласия с тем, что вещает их канал. На СТВ возмущение также сходит на нет, а те сотрудники, что возмущались больше всего, морально готовятся к увольнению. В Белтелерадикомпании ушло значительное количество сотрудников, около 100 – но это в основном культурные и утренние программы. АТН продолжает работать, оттуда уволились считанные сотрудники.

Теперь, чтобы попасть на телевидение, нужно пройти через КПП на улице

Теперь, чтобы попасть на телевидение, нужно пройти через КПП на улице

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В четверг оператор ОНТ Александр Гайдук, проработавший на канале 17 лет, написал пост:

«14 августа я написал заявление на увольнение с телеканала. Вчера, девятнадцатого, получил трудовую. По соглашению сторон. 21 год работы телеоператором на телевидении, из них 17 лет на ОНТ закончились. Ушел, как говорят, в никуда. В новую жизнь - говорю я. Как прежде - не хочу. Как не будет уже прежней жизнь в нашей стране. Те, кто думает вернуть все как было, - это путь к окончательной деградации. Последние десять лет страна неуклонно идет к ней, застой и ложь, а почему так, спрашиваю я? «Ну ты же понимаешь...?» - Коронная фраза в нашей Беларуси. Многое я понимаю, рожденный в СССР, школьник, помнящий смерть Машерова и маразм Брежнева, генсекопад, свое пионерское детство и комсомольскую юность. Понимаю, как устроена наша теперешняя жизнь, мне 48 лет и я многое видел и много где бывал. Я только не понимаю, как можно так бить, жестоко бить свой народ, принуждая к любви? Как вообще можно заставить любить?»

Оператор Александр Гайдук 17 лет проработал на ОНТ. Фото: личный архив

Оператор Александр Гайдук 17 лет проработал на ОНТ. Фото: личный архив

Специалисты, которые оказались за стенами телевидения, заявляют уже, что готовы создать новый альтернативный телеканал. Ну или как минимум, делать сюжеты и выкладывать их в интернет - о том, что на самом деле происходит в стране. Открытым остается вопрос с финансированием, ведь телевидение стоит денег, и немалых.

Еще пару дней назад возле телецентра на Коммунистической кипели страсти.

Еще пару дней назад возле телецентра на Коммунистической кипели страсти.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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