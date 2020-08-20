«21 год работы на телевидении закончились». Телевизионщики увольняются и обсуждают, как делать объективные сюжеты о происходящем в Беларуси

Люди продолжают уходить с телевидения - но не всегда это афишируют Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сообщения о забастовках на телевидении оказались эмоциональными и несколько преувеличенными. Состояние сотрудников подавленное – но на ОНТ следует говорить, скорее, что есть программы которые формально ушли в отпуск, и есть сотрудники, которые уволились в знак несогласия с тем, что вещает их канал. На СТВ возмущение также сходит на нет, а те сотрудники, что возмущались больше всего, морально готовятся к увольнению. В Белтелерадикомпании ушло значительное количество сотрудников, около 100 – но это в основном культурные и утренние программы. АТН продолжает работать, оттуда уволились считанные сотрудники.

Теперь, чтобы попасть на телевидение, нужно пройти через КПП на улице Фото: Павел МАРТИНЧИК

В четверг оператор ОНТ Александр Гайдук, проработавший на канале 17 лет, написал пост:

«14 августа я написал заявление на увольнение с телеканала. Вчера, девятнадцатого, получил трудовую. По соглашению сторон. 21 год работы телеоператором на телевидении, из них 17 лет на ОНТ закончились. Ушел, как говорят, в никуда. В новую жизнь - говорю я. Как прежде - не хочу. Как не будет уже прежней жизнь в нашей стране. Те, кто думает вернуть все как было, - это путь к окончательной деградации. Последние десять лет страна неуклонно идет к ней, застой и ложь, а почему так, спрашиваю я? «Ну ты же понимаешь...?» - Коронная фраза в нашей Беларуси. Многое я понимаю, рожденный в СССР, школьник, помнящий смерть Машерова и маразм Брежнева, генсекопад, свое пионерское детство и комсомольскую юность. Понимаю, как устроена наша теперешняя жизнь, мне 48 лет и я многое видел и много где бывал. Я только не понимаю, как можно так бить, жестоко бить свой народ, принуждая к любви? Как вообще можно заставить любить?»

Оператор Александр Гайдук 17 лет проработал на ОНТ. Фото: личный архив

Специалисты, которые оказались за стенами телевидения, заявляют уже, что готовы создать новый альтернативный телеканал. Ну или как минимум, делать сюжеты и выкладывать их в интернет - о том, что на самом деле происходит в стране. Открытым остается вопрос с финансированием, ведь телевидение стоит денег, и немалых.

Еще пару дней назад возле телецентра на Коммунистической кипели страсти. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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