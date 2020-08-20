«Судья удивила». Независимого наблюдателя задержали за административку: суд признал его невиновным

Денис Молчан был независимым наблюдателем на выборах. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Директор предприятия Денис Молчан из Минска был наблюдателем в 66-й школе на 20-м избирательном участке, что в Советском районе. Его задержали 8 августа - еще накануне дня выборов.

Денис рассказал «Комсомолке» о своем задержании и как ему удалось доказать в суде, что он не совершал ничего противозаконного.

- Около семи часов вечера к нам, наблюдателям, стоявшим за забором школы (на избирательный участок нас не пустили), подъехала машина с сотрудниками ОМОН. Люди в гражданском задержали троих мужчин, в том числе меня, после чего отвезли нас в Советское РУВД, - рассказывает Денис. - Возле здания РУВД мы стояли час в растяжке у забора, потом нас провели в актовый зал. Затем раздели до трусов, осмотрели и отправили в камеру. В РУВД я хотел прочитать протокол, перед тем как мне предложили его подписать. На это мне сказали, что нет времени. Мол, будем считать, что я отказался подписывать.

На Дениса составили протоколы по двум статьям: 17.1 КоАП РБ «Мелкое хулиганство» и 23.4 КоАП РБ «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

В одном протоколе говорилось, что Денис отказался выполнять законное требование прапорщика милиции - выйти из авто и проследовать в РУВД. Мол, он «стал хвататься за его форменное обмундирование, упирался ногами, хватался за двери авто». Этим минчанин оказал неповиновение законному требованию должностного лица.

В другом протоколе было написано, что Денис «вел себя вызывающе, агрессивно, размахивал руками, громко кричал и выражался нецензурной бранью, на замечания успокоиться не реагировал, чем умышленно нарушил общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу».

Из РУВД Дениса отвезли в ИВС на улице Окрестина, а уже оттуда в СИЗО в Жодино. Как говорит Денис, ему повезло - его не били. А по дороге в Жодино силовики включали в автозаке вентилятор, давали задержанным воду.

- 10 августа в СИЗО в Жодино после обеда задержанных поставили лицом к стене. Так часа люди ждали суда, который проходил там же. Кому-то дали 7 суток, кому-то 10, - продолжает Денис. - Я же на суде заявил несколько ходатайств, в том числе о присутствии адвоката и ознакомлении с материалами дела. Был объявлен перерыв, мне дали повестку и выпустили, к моему удивлению.

На следующий день Денису сказали, что суд перенесли с 12 на 19 августа.

- И вот я приехал в суд в Жодино со свидетелями - другими наблюдателями, которые рассказали, что никаких правонарушений я не совершал. Сотрудники же ОМОНа на судебное заседание не явились - видеозапись не прислали. В итоге суд решил: закрыть производство по делу ввиду недоказанности правонарушений. Решение суда еще не вступило в силу.

- Думали, что вам дадут сутки?

- Я ехал туда с сумкой. Был готов к этому. Но рассчитывал на штраф, у меня есть уважительная причина - я многодетный отец. Меня удивило, что судья-женщина всех свидетелей внимательно опрашивала.

Денис сделал вывод: нужно не сдаваться и до конца доказывать правду.

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