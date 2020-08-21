Рабочих и пострадавших обещали поддержать: кто и как может получить финансовую помощь от Национального забастовочного комитета

Бастующим за МТЗ угрожали лишением выплат и увольнением Фото: Павел МАРТИНЧИК

После выборов по предприятиям страны прокатились протесты и забастовки: работу на некоторое время останавливали «Беларуськалий», МТЗ, БелАЗ и другие крупнейшие предприятия страны. Участники стачек на этих и других предприятиях уже сталкиваются с давлением со стороны руководства. Для помощи бастующим в Беларуси создали неофициальный Национальный забастовочный комитет, который уже собрал больше 1,5 млн долларов.

Вокруг денег, как и можно было ожидать, много вопросов и слухов. Мы поговорили с Андреем Стрижаком, одним из членов созданного комитета, чтобы разобраться, насколько прозрачно и как все работает.

Кто может получить помощь из фонда?

На данный момент фонд занимается помощью трем категориям белорусов. Это уволенные из-за политических убеждений, люди, которые хотят уволиться из-за несогласия с происходящим в стране, и бастующие.

- С первыми двумя категориями все нормально: есть 226 заявок, это в основном люди из силовых структур, которые решили оставить службу, мы им оказываем помощь. Два милиционера уже ее получили. А вот с бастующими есть определенные сложности, и тут несколько причин, - рассказывает Андрей Стрижак. - Первая - это то, что мы осознанно заявили, что мы будем помогать только организованным структурам рабочих, потому что только такая структура может подтвердить, что рабочий бастует. Поэтому нам нужен выход на конкретную структуру на предприятии, которая знает, кто бастует, и сможет самостоятельно распределить финансовую помощь.

Собеседник отмечает, что работники предприятий, которые организовались в структуры, могут обращаться напрямую в фонд.

Что сделать предприятию, чтобы получить помощь?

На предприятии должна быть организованная структура, но это не обязательно должен быть стачком.

- Я хочу уйти от слова «стачком», потому что оно вводит нас в ситуацию, которая изначально должна проводиться по белорусскому Трудовому кодексу. А это та забастовка, для которой нужно собрать кучу подписей, зарегистрировать стачечный комитет, и как вишенка на торте, у президента есть право отсрочить забастовку на три месяца. Если мы идем по этому пути, то упираемся в то, что такая забастовка - это экономическая забастовка, а у нас политические требования, - подчеркивает Андрей Стрижак. - Нужно понимать, что то, что сейчас происходит на заводах - это продолжение того, что происходило на улицах, только возле станка. И если власть запрещает нам выходить на улицы и говорит нам, что это несанкционированное массовое мероприятие, то почему мы идем по тому же пути искусственного запрета, когда начинаем бастовать?

Андрей Стрижак поясняет: получить средства может любое объединение бастующих рабочих, у которых есть список бастующих и управленческий комитет, состоящий из нескольких человек. Несколько человек в руководстве комитета нужны для прозрачности распределения средств.

- Для направления финансовой помощи нужно промежуточное звено: структура, которая будет распределять деньги. Она и будет контролировать, кто и сколько средств получил, - поясняет собеседник. - Мяч на стороне белорусских работников. Как только они будут готовы принимать эту помощь, она к ним придет. Поэтому обращаюсь к рабочим: организуйтесь в структуры, чтобы у нас появилась возможность передавать вам необходимую сейчас помощь.

Помощь первому предприятию уже оказана - им стал МТЗ, об этом в своем видео рассказал Сергей Дылевский, глава стачкома МТЗ.

- Не бойтесь. Нам уже организация передала уже часть средств в помощь. Мы будем раскидывать многодетным семьям, нуждающимся, тем людям, у которых трое, четверо детей, у кого сложная ситуация и они не побоялись, они вышли на забастовку, - пояснил Сергей Дылевский. - Мы будем оказывать помощь этим ребятам в первую очередь, всем остальным тоже будет оказана материальная помощь. Не бойтесь, вы в деньгах и зарплате не потеряете, мы сделаем все, чтобы вы в деньгах не нуждались, и помните, ребята: мы вместе - сила!

Также Национальный забастовочный комитет сделал заявление о том, что в ближайшее время выделит по 100 тысяч долларов предприятиям «Гродно Азот» и МЗКТ.

Какую помощь может предоставить фонд?

Изначально заявлялось, что фонд предоставляет уволенным и тем, кто планирует уволиться, финансовую помощь в размере трех среднемесячных зарплат, или 1,5 тысячи евро.

- Это компенсационная выплата, которая позволит в течение трех месяцев найти новую работу. Но когда мы начали работать, по конкретным кейсам увидели, что есть такие моменты, как контрактные выплаты для силовиков: если человек разрывает контракт, он обязан их вернуть. Суммы могут быть порядка 2,5 тысячи долларов. Явно 1,5 тысячи евро здесь не хватит. Поэтому мы будем рассматривать каждый случай индивидуально, чтобы человек мог оплатить эту компенсацию и спокойно уйти, - поясняет Андрей Стрижак. - Для бастующих мы будем запрашивать, сколько конкретно человек бастует и какая на предприятии средняя зарплата, чтобы высчитать, какая сумма нужна. Если те ресурсы, которые у нас есть, меньше запрашиваемой суммы, мы найдем под это бизнес, который готов напрямую помогать рабочим. Такие бизнесы уже есть.

Кто основал фонд и на какие деньги он работает?

В состав Национального забастовочного комитета вошли один из основателей Фонда солидарности Андрей Стрижак, блогер Эдуард Пальчис, а также IT-предприниматели Александр Подгорный и Ярослав Лихачевский. Работа комитета финансируется на средства неравнодушных белорусов и крупных компаний, которые хотят помочь пострадавшим от политических репрессий. Деньги для помощи аккумулирует фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation.

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