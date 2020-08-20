«Если будете решительны и действовать вместе, никто вас не уволит»: 20 августа протесты на предприятиях продолжаются

«Если вы будете решительны и действовать вместе, никто вас не уволит»: протесты на предприятиях продолжаются. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стачком МТЗ: «Всем бастующим поможем»

В четверг рано утром перед МТЗ активисты пытались раздавать листовки рабочим, которые идут на смену. Акцию прервала милиция. В обед глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский записал видеообращение:

- Ребята, которые до сих пор работают на предприятиях на фоне так называемой итальянской забастовки и боятся выйти, боятся сказать начальству «стоп» под угрозой увольнения, под угрозой решения премии и зарплат. Я вам скажу одно: ребята, не бойтесь. У нас в стране уже работает во всю силу система по поиску работу для уволенных забастовщиков. Если вас уволили с этой работы - вам предложат другую, помогут морально, физически, финансово. Белорусский народ настолько сплотился, что люди сами собирают средства в помощь забастовщикам. Нам уже организация передала часть средств в помощь. Мы решили: будем их раскидывать именно нуждающимся - тем, например, у кого 3 - 4 детей, у кого сложная финансовая ситуация, но они вышли на забастовку. Всем остальным тоже будет оказана матпомощь. В деньгах вы не потеряете ничего. Мы сделаем так, чтобы вы не нуждались. Помните: вместе - мы сила. Мы едины. Мы непобедимы.

Работники «Гродножилстрой» предупредили о начале забастовки

Коллектив работников предприятия в письменном виде уведомил своего гендиректора о том, что с 8 утра 21 августа «и до момента восстановления экономических, социальных и политических прав» коллектив приостанавливает выполнение трудовых обязанностей с нахождением на рабочих местах. Требования коллектива прежние: отставка президента и главы МВД, назначение новых выборов, возбуждение уголовных дел по факту насилия и освобождение задержанных после 9 августа по административным делам, а также политзаключенных.

Рабочие создают стачечные комитеты и выдвигают свои требования. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На МЗКТ раздают бюллетени для голосования о забастовке

Рано утром в четверг, 20 августа, представители стачкома МЗКТ пытались перед проходной завода раздать рабочим бюллетени для голосования об объявлении забастовки, но милиционеры потребовали «покинуть территорию предприятия». Представители сказали, что, во-первых, они, как сотрудники, имеют полное право находиться на этой территории. Во-вторых, они находятся даже не на территории завода, а на прилегающей территории. Но это не помогло, и их оттеснили. Раздавать листовки пришлось через дорогу от проходной. Был замечен экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

- Если вы будете решительны и действовать вместе, никто вас не уволит. Если вам будут угрожать увольнением, если на вас начнут давить - не молчите об этом. Вся страна узнает и поддержит вас. Мы будем вас защищать, никто вас не собирается бросать, - заявил он.

«Беларуськалий»: пропал член стачкома

О начале протестов рабочие «Беларуськалия» объявили 14 августа. Они настаивали на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие в стране. Утром 17 августа руководство призвало сотрудников записать свои требования, но не останавливать производство. Однако шахтеры прекратили работу в большинстве шахт. Во вторник шахтеры вышли на работу - чтобы не было официального повода поставить им прогул, но добычу не вели.

- Те требования, что мы выдвинули в пятницу, не выполнены, - сказал нам один из шахтеров 4-го рудника. - Освободили не всех. А там и наши шахтеры были задержаны, и городские. ОМОН как был в городе, так и есть. Единственное - пообещали, что работников, которые были привлечены к административной ответственности, не уволят.

На утро среды под заявлением о забастовке, по данным стачкома предприятия, подписались более 4 тысяч шахтеров (всего на «Беларуськалии» работает около 17 тысячи человек). В четверг утром на центральной площади Солигорска собрался стачком и около 60 сторонников забастовки. Стало известно, что перестал выходить на связь член стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич. Предположительно, Дмитрий был задержан в своем автомобиле неустановленными лицами.

На улицы снова вышли артисты и врачи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улицы снова вышли артисты и врачи

20 августа на улицу снова вышли сотрудники минской филармонии. В этот раз они устроили полноценный концерт - с оркестром и хором. Выступало около 50 человек, примерно столько же было зрителей.

На ступеньках Театра белорусской драматургии также выступили артисты - они пели песни.

К проспекту Дзержинского вышло два десятка работников РНПЦ «Кардиология», а к Долгобродской - несколько десятков врачей расположенной рядом 6-й городской клинической больницы.

- Мы не можем остановить работу и перестать оказывать медицинскую помощь, но хотим поддержать рабочих, тех, кто отстаивает наши права и свободы прямо сейчас! - сказали медики.

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