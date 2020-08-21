Увольнения на белорусском радио: «Невозможно спокойным голосом говорить о науке и семье, когда ТАКОЕ происходит»

Это фото появилось на странице радио "Сталiца" в фейсбуке 17 августа. Фото: facebook.com/radiostalica

«Комсомолка» уже писала о забастовке в Белтелерадиокомпании, и о том, что на место уволившихся телевизионщиков приехали российские специалисты. Стало известно о том, что журналисты уходят и с белорусского радио.

19 августа почти вся редакция радио «Сталiца» (это подразделение Белтелерадиокомпании) написала заявления на увольнение. Это подтвердил директор радиостанции Олег Михалевич.

- Олег Зигфридович, это правда, что почти весь коллектив уволился? – спросили мы у него.

- Да, осталось где-то 5 человек из 18 сотрудников. Я тоже ушел с радио «Сталiца».

Подробности рассказала «Комсомолке» теперь уже бывшая ведущая Василина Соколовская:

- Пачалося ўсе з таго, што 12 жнiўня я зайшла у студыю да сваiх калег, i мы гаварылi пра тое, што не можам казаць у эфiры «добрай ранiцы», таму што вельмi сумныя падзеi адбываюцца вакол. Я iх падтрымала, таму што вяла забаўляльныя рубрыкi, i не магу весялiцца у эфиры, калi такое адбываецца. Мы вырашылi запiсаць видэазварот да сваiх слухачоў, што мы з народам, i што мы патрабуем спынiць гвалт. Мы пайшлi да кiраўнiцтва Дома радые, и нам адказалi, што такi зварот не падыходзiць, таму што мы становiмся на бок людзей с кактэйлямi Молатава.

Тогда, по словам Василины, редакция решила объявить забастовку с 17 августа: журналисты решили приходить на работу, но не вести эфиры.

- Мы падпiсалi лiст аб забастоўцы, у якiм гаварылася, што мы гатовы працаваць толькi у тым выпадку, калi прыбяруць забаўляльны эфiр, i пакiнуць навiны, у якiх мы будзем даваць альтэрнатыўны пункт гледжання, у тым лiку асвячаць падзеi на Акрэсцiна. На што нам адказалi: «Не, вы працуеце на дзяржаву, i павiнны браць инфармацыю з БелТА». Мы сказалi, што калi нам не даюць свабоды слова, мы выходзiм на забастоўку. Але высветлiлася, што мы павiнны папярэдзiць аб гэтым за два тыднi, i маем права афiцыйна баставаць толькi з 31 жнiўня. Мы не згадзiлiся, i 19 жнiўня напiсалi амаль усiм калектывам заявы...

Увольняются и сотрудники Первого канала Белорусского радио, который также входит в состав Белтелерадиокомпании. Одна из них - Надежда Скороход, проработавшая на радио 18 лет. «С 2002 года и до этого августа я была журналистом Первого канала радио. Порой мне было настолько приятно, интересно и кайфово трудиться, что я не замечала времени... Но невозможно быть вне политики сейчас. Уже много раз это сказали мои коллеги, поддерживаю. Невозможно приятным спокойным голосом говорить о науке, семье, ИТ и т.д, когда ТАКОЕ происходит, и делать вид, что все ок. Перемены начинаются с каждого из нас», - написала она на своей странице в Фейсбуке.

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