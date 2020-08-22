«Подписала требование о самоизоляции, посмотрим, будут ли меня проверять»: как белорусы проезжают границу с Украиной

Регулярных перевозок из Украины в Беларусь по-прежнему почти нет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Регулярных перевозок из Украины в Беларусь по-прежнему почти нет - единичные рейсы выполняют лишь частные компании. «КП» встретила автобус с Черного моря, который ехал в Минск через Гомель. Мы расспросили пассажиров о том, как сейчас проверяют на границе.

Из автобуса выходит загоревшая девушка с кучей сумок. Путешественницу встречают родственники. Все очень спешат и разговаривают неохотно:

- Границу прошли быстро - таможня пустая, две машины было. Автобус опоздал с прибытием в Гомель всего на полчаса. Я была на отдыхе, но не в Украине - возвращалась издалека через Киев. Дали подписать требование о самоизоляции на 14 дней. Подписала. А буду ли соблюдать... Посмотрим, как меня будут проверять.

С отдыха возвращается и парень, который едет в Минск. Правда, он был не на море, а в Днепре (бывший Днепропетровск):

- Езжу туда не первый год. В принципе, больших изменений не заметил - цены те же, отдых тот же. Белорусов почти не встречал. В автобусе некоторые ехали из Одессы, говорили, что отдохнули тоже хорошо. В салоне были и граждане Украины, которые не смогли дать адрес для прохождения обязательной самоизоляции в Беларуси - их высадили на границе. У белорусов тоже брали расписки в двух экземплярах. Одну отдавали на руки, а вторую будут отправлять в поликлинику по месту регистрации. Придется две недели сидеть дома.

Недавно из Одессы вернулась и минчанка Алена. Сейчас она тоже проходит самоизоляцию:

- У нас сорвалась поездка в Грецию, а отпуск на работе мужа переносить уже было нельзя. Поэтому, когда открылась Украина, муж предложил на пару деньков съездить хоть в Одессу. Подумала: почему бы и нет? Говорят, город интересный. Мы купили билеты, забронировали квартиру, а на следующий день оказалось, что Украина открылась, но самоизоляцию в Беларуси никто не отменял.

Знакомые Алены из турбизнеса прогнозировали, что до 17 августа самоизоляцию отменят. Поэтому супруги и решили рискнуть. Но ожидания не оправдались:

- Белорусские пограничники выдали нам требование о соблюдение правил поведения в самоизоляции. Также на границе у нас проверили температуру и попросили заполнить анкеты с личными данными. В общем, весь автобус был расстроен. Как это Украина открыла границы, а Беларусь не отменила самоизоляцию? Ведь, когда для нас открывалась Черногория, Хорватия, карантин сразу снимали. Может, Минздраву сейчас не до этого, они заняты тем, что успокаивают врачей, которые требуют остановить насилие в Беларуси. А мы сидим с мужем сейчас дома и выходим только по необходимости в магазин и аптеку. Грустно, конечно, но что поделаешь: попадать под штраф или административный арест, или уголовную ответственность не хочется, - говорит Алена.

Она отмечает, что по возвращению в Беларусь не требуется проходить карантин из большинства стран. Разве что из государств Африки и Южной Америки. Поэтому минчанка удивляется, что прохождение самоизоляции по возвращению из Украины до сих пор не отменили.