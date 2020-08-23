Необычный марш в Гомеле: сторонники власти пытались перекричать протестующих, а в итоге вышли тысячи человек

Тренд акции в Гомеле - исторический и государственный флаги вместе Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле воскресный марш сторонников перемен начинался очень необычно. Первое мероприятие в рамках протестов планировалось на 13.00 возле костела по ул. Советской - там должна была собраться женская цепочка солидарности. Однако в назначенное время перед храмом уже выстроилась другая цепь - с красно-зелеными флагами. Людей привезли сюда на автобусах.

Вместо цепочки солидарности место у костела заняли сторонники власти Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Несмотря на то, что в костеле проходила святая Месса, сторонники власти громко кричали в мегафон речевки. Видя происходящее, женщины с цветами выстроились на противоположной стороне, однако и туда пришли люди с красно-зелеными флагами. Некоторые из участников провластного пикета довольно агрессивно высказывались в адрес оппонентов. При этом милиционеры снимали на камеру и предупреждали о незаконности акции участников тихой протестной цепочки, а не громкой провластной.

Грузовик песнями пытался заглушить лозунги протестующих Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В итоге «красно-зеленые» закричали «бело-красно-белых», и последние решили отойти от греха подальше - к универмагу, где был назначен сбор участников шествия. Но провластный пикет последовал туда же практически по пятам.

Это - гомельский военком, сейчас он в отпуске, и командует другим парадом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Возле универмага ситуация повторилась: выстроившуюся цепочку солидарности перекрыла цепь ратующих за власть. Казалось, что на этом все и закончится, но пару сотен человек решили все-таки выдвинуться колонной. Следом пошли и участники провластного мероприятия. Протестующие шли с лозунгами, а чтобы их не было слышно, рядом медленно двигался военный грузовик, который заглушал речевки песнями из огромных колонок в кузове.

Плакаты - все более креативные Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

И все же Гомель вышел, как и призывало шествие. Рядом с перекрытой комбайнами площадью Ленина собрались несколько тысяч человек. Перекричать их сторонники власти уже не смогли и ушли.

Несколько тысяч человек прошли по главным улицам Гомеля Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А огромная колонна демонстрантов двинулась гулять по центральным улицам города: по проспектам Ленина, Победы, улице Советской. Каких-либо инцидентов не заметили - акция проходила мирно и позитивно.

Кстати, многие протестующие вышли с красно-зелеными флагами - чтобы подчеркнуть стремление к единству народа.

Центральные улицы Гомеля вновь окрасили в бело-красно-белый цвет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

К 17.00 часть участников марша начала расходиться, а часть снова вернулась к площади Ленина, где акция продолжилась.

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2020-й год для Гомеля - исторический Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Один из самых оригинальных плакатов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие пришли на марш семьями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Марш длился несколько часов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ