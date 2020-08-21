Продолжение конфликта в Купаловском: театр отправили на простой

У театра пока появился букет цветов. Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

После двухдневной санобработки 21 августа открылся Купаловский театр. Открылся относительно. Сотрудников пускают по спискам.

- А ты в списках есть? — обсуждают около служебного входа мужчины.

У служебного входа в театр. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По какому принципу составлялись списки, сотрудники Купаловского не знают.

В 11.00 в театре должна состояться закрытая встреча администрации с коллективом. Сейчас сотрудники обсуждают, что вероятно, театр отправят на простой до сентября. Сезон, напомним, должен был начаться сегодня спектаклем En souvenir de Шагал. Его не показали в феврале из-за проблем с изготовителями декораций, затем показ отменил, как и всю работу театра, коронавирус. И вот третья отмена.

Главные двери закрыты. Объявлений, которые пару дней назад повесили сотрудники, уже нет. «Нас выганяюць з дома», «Але мы не здадзімся» — такие надписи висели на двери. На коврике у входа лежат белые хризантемы. Над главным входом два флага — Минска и государственный флаг Беларуси.

На театре висят государственный флаг Беларуси и флаг Минска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хризантемы у главного входа в театр. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда я шёл на работу, цветов ещё не было, - говорит мужчина, который подметает у театра.

После 10.00 информацию о простое вывесили на окне у терассы. Документ на 8 страниц перечисляет фамилии сотрудников.

— Мы, оказывается, стоим на простое, — говорят сотрудницы. — Вот, нас уведомляют подобным образом.

Да, один из пунктов приказа, что ознакомить сотрудников с ним должны, вывесив копию на театральную доску информирования.

Даты окончания простоя нет. В документе значится: «В связи с производственной необходимостью приказываю объявить простой с 21 августа для следующих работников». Далее перечислены отделы. Так, касаемо труппы в приказе перечислено 53 фамилии. Подписан документ Валерием Громадой, которого назначили исполнять обязанности директора труппы.

Вывешен приказ о простое на окно у служебного входа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторых сотрудников отправляют на простой позже. Например, Галину Орлову, Вячеслава Павлютя и Галину Толкачеву - с 31 августа, Александра Подобеда — с 27 августа.

В приказе написано, что во время простоя сотрудники не приходят на работу, но их руководители должны знать, где они находятся. Кстати, оплатят сотрудникам две трети оклада.

В театр зашёл актёр Роман Подоляко. А к спискам подошёл актёр Дмитрий Тумас.

- Я надеюсь вывести на диалог директора с коллективом. Но пока даже не представляю, что будет на собрании. Но работать в таких условиях, конечно, невозможно.

Также пришли актрисы Елена Сидорова, Кристина Дробыш. Встречаются актеры на террасе, обнимаются. Кто-то сказал, что ждут ещё 5 минут, кто-то опаздывает.

Труппа и сотрудники театра пришли 21 августа к служебному входу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артисты на террасе собрались на этот раз не для посиделок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артисты и сотрудники театра поддерживают друг друга. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артисты и сотрудники театра ожидают встречи с Валерием Громадой - и.о. директора театра. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К спискам подходит актер, Олег Гарбуз, ищет свои фамилию, читает про простой. Рассказывает, что будут писать заявления уже в третий раз. Сначала написали на имя Латушко, потом на имя замдиректора.

- Сейчас будем писать на имя этого, на Г. Нас никто сюда не приглашал, мы пришли сами, чтобы хоть что-то понять. Увольнение — это самый простой шаг. Уволиться и забыть как страшный сон.

Олег Гарбуз рассказывает о переживаниях последних дней. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Говорим с Олегом о том, как возможно, что труппа уволится.

- Вряд ли на это место кто-нибудь придет, не наберут. И они это прекрасно понимают. Поэтому и не знают, что с нами делать. Мы тоже не знаем, что делать, но у нас фантазии больше. Будем продолжать, если доживем до вечера. Каждый день непонятно что будет. - говорит Олег Гарбуз. - Ещё точно что-то подбросят.

В 11.15 все зашли в кафе. Роман Подоляко закрыл дверь.

Подоляко закрывает дверь, когда все собрались. Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Добавим, что театральное кафе уже открыто в отличие от предыдущих двух дней. На террасу вынесли стулья, в предыдущие дни их не было. На "Уршулі" написано «Сардэчна запрашаем» вместо вчерашнего «Спецабслугоўванне”. Пока в кафе составляют столы. Возможно, встреча коллектива и и.о. директора пройдет там.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Напомним, конфликт в Купаловском разгорелся после того, как 17 августа был уволен до срока окончания контракта гендиректор театра Павел Латушко. До того о своем несогласии с насилием силовиков к протестующим и результатами выборов заявила часть труппы и сотрудников коллектива. Они записали видеообращение. А затем появилось открытое обращение, где порядка 2/3 коллектива заявляли о том, что прерывают показ спектаклей до разрешения ситуации в стране и готовятся к процедуре объявления забастовки.

Поддержал труппу и ее гендиректор. Бывший министр культуры и бывший посол Беларуси в Польше, Франции. Испании, ряде международных организаций, Латушко перед этим высказался против насилия силовиков к участникам акций протеста и о том, что на выборах президента был допущен ряд нарушений. Также Латушко принял участие в нескольких манифестациях. Тогда же на здании театра появились бело-красно-белые флаги, такой же стала и подсветка фасада.

После первых заявлений Латушко его вызывали в Министерство культуры. Спустя несколько дней (за это время в театре заявили о давлении на членов коллектива) - уволили. В поддержку Латушко многие артисты и сотрудники написали заявления об увольнении. 18 августа на встречу к труппе приехал министр культуры Юрий Бондарь. Диалог не сложился, и артисты во главе с худруком Николаем Пинигиным положили свои заявления ему под ноги. Однако тогда же Бондарь сообщило, что исполнять обязанности директора пока будет замминистра культуры Валерий Громада.

Далее, 19 и 20 августа, театр закрыли на санобработку из-за случаев коронавируса в коллективе. Объявление о выходных появилось на дверях служебного входа. Артисты и сотрудники об этом не знали. В здании действительно были люди в защитных костюмах. А еще в здание не пускали большинство работников театра сотрудники Департамента охраны МВД. Как позже пояснил "Комсомолке" Валерий Громада, с ними у учреждения есть договор. И в санобработке также была необходимость.

Интересно, что вечером 19 августа, дня санобработки, на канале СТВ появился сюжет, где показывались помещения здания театра. В нем показаны 4 фото, на которых упавший стул и вешалка, бутылки в урне для мусора и какой-то беспорядок в гримерках. Ведущая Екатерина Забенько озвучила сюжет так: «... Но такой ли культурной оказывается культура на проверку. Вот такие кадры застали те, кто пришел в Национальный театр. В новое, отремонтированное за государственный счет здание».

Кстати, 21 августа артисты Михаил Зуй и Дмитрий Есеневич в своих сатирических образах чиновников дали свой ответ на этот сюжет.

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