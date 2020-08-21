«Для беседы»: в Следственный комитет вызвали юриста Максима Знака и главу стачкома МТЗ Сергея Дылевского

Дылевский говорит, что по поводу вызова в СК не переживает: Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утром 21 августа у здания Следственного комитета собрались журналисты и несколько десятков человек, которые пришли поддержать юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского - их сегодня вызвали в СК. Они входят в президиум Координационного совета.

Здание комитета со стороны улицы Первомайской оцепили жёлтой лентой, по периметру прогуливаются сотрудники ОМОН. На улице Фрунзе возле парка Горького стоят два автозака. Подойти к СК можно только со стороны Броневого переулка. Движение на перекрестке частично перекрыто.

Здание комитета со стороны улицы Первомайской оцепили жёлтой лентой, по периметру прогуливаются сотрудники ОМОН. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первым в Следственный комитет пришел Максим Знак - он поблагодарил всех за поддержку и попросил его не ждать, потому что это может быть долго - допрос может длиться несколько часов.

К 11 утра к следователю был вызван Сергей Дылевский. Он пришел заранее, пообщался с журналистами.

- Мне очень приятно, что вы пришли поддержать меня сегодня. Эта поддержка даёт мотивацию и уверенность, что я не один, что я не зря все это делаю.

- Не зря, не зря, - подтверждают собравшиеся.

Сергей Дылевский пообщался с журналистами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей рассказал, что в СК его пригласили для беседы - в каком статусе, он не знает. Говоря о забастовках, Сергей Дылевский подтвердил, что все идёт на спад.

- Я не буду говорить за все предприятия, но немножко идёт на спад. Нас уперли в оформление бумаг. Нужно юридически оформить забастовку.

Дылевский говорит, что по поводу вызова в СК не переживает:

- У меня стресс был вчера днём, когда мне только позвонили. Вечером с женой за чашкой кофе посидел и подумал - что мне могут предъявить? Я задался этим вопросом и понял, что абсолютно ничего.

Есть информация, что в Следственный комитет вызвали и экс-министра Павла Латушко.

У здания СК собрались журналисты и несколько десятков человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, 20 августа стало известно, что возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти.

- Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства, - прокомментировал генпрокурор Александр Конюк. - Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной, - добавил генпрокурор. - Понимая незаконность своих действий, ряд граждан вышли из Совета и заявили о несогласии с его деятельностью. Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

Движение на перекрестке частично перекрыто. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следственная группа СК уже приступила к расследованию, заявил глава ведомства Иван Носкевич.

О создании Координационного совета 14 августа рассказала кандидат в президенты Светлана Тихановская, сейчас она находится в Литве. В состав президиума Совета вошли лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, международный медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

После заявления о возбуждении уголовного дела в Координационном совете отметили, что они не распространяли призывы к захвату государственной власти или к совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности.