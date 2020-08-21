Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Для беседы»: в Следственный комитет вызвали юриста Максима Знака и главу стачкома МТЗ Сергея Дылевского

20 августа стало известно, что возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти Координационным советом. В СК должен приехать и Паве Латушко
Алеся ДобышАлеся ДобышАлесяДобыш
КомментироватьОставить комментарий
Дылевский говорит, что по поводу вызова в СК не переживает:

Дылевский говорит, что по поводу вызова в СК не переживает:

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утром 21 августа у здания Следственного комитета собрались журналисты и несколько десятков человек, которые пришли поддержать юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского - их сегодня вызвали в СК. Они входят в президиум Координационного совета.

Здание комитета со стороны улицы Первомайской оцепили жёлтой лентой, по периметру прогуливаются сотрудники ОМОН. На улице Фрунзе возле парка Горького стоят два автозака. Подойти к СК можно только со стороны Броневого переулка. Движение на перекрестке частично перекрыто.

Здание комитета со стороны улицы Первомайской оцепили жёлтой лентой, по периметру прогуливаются сотрудники ОМОН.

Здание комитета со стороны улицы Первомайской оцепили жёлтой лентой, по периметру прогуливаются сотрудники ОМОН.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первым в Следственный комитет пришел Максим Знак - он поблагодарил всех за поддержку и попросил его не ждать, потому что это может быть долго - допрос может длиться несколько часов.

К 11 утра к следователю был вызван Сергей Дылевский. Он пришел заранее, пообщался с журналистами.

- Мне очень приятно, что вы пришли поддержать меня сегодня. Эта поддержка даёт мотивацию и уверенность, что я не один, что я не зря все это делаю.

- Не зря, не зря, - подтверждают собравшиеся.

Сергей Дылевский пообщался с журналистами.

Сергей Дылевский пообщался с журналистами.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей рассказал, что в СК его пригласили для беседы - в каком статусе, он не знает. Говоря о забастовках, Сергей Дылевский подтвердил, что все идёт на спад.

- Я не буду говорить за все предприятия, но немножко идёт на спад. Нас уперли в оформление бумаг. Нужно юридически оформить забастовку.

Дылевский говорит, что по поводу вызова в СК не переживает:

- У меня стресс был вчера днём, когда мне только позвонили. Вечером с женой за чашкой кофе посидел и подумал - что мне могут предъявить? Я задался этим вопросом и понял, что абсолютно ничего.

Есть информация, что в Следственный комитет вызвали и экс-министра Павла Латушко.

У здания СК собрались журналисты и несколько десятков человек.

У здания СК собрались журналисты и несколько десятков человек.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, 20 августа стало известно, что возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти.

- Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства, - прокомментировал генпрокурор Александр Конюк. - Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной, - добавил генпрокурор. - Понимая незаконность своих действий, ряд граждан вышли из Совета и заявили о несогласии с его деятельностью. Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

Движение на перекрестке частично перекрыто.

Движение на перекрестке частично перекрыто.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следственная группа СК уже приступила к расследованию, заявил глава ведомства Иван Носкевич.

О создании Координационного совета 14 августа рассказала кандидат в президенты Светлана Тихановская, сейчас она находится в Литве. В состав президиума Совета вошли лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, международный медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

После заявления о возбуждении уголовного дела в Координационном совете отметили, что они не распространяли призывы к захвату государственной власти или к совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности.

ИнтересноеПротесты в Беларуси - 2020

Рекомендуемые