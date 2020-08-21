Митинг в Амфитеатре в Витебске: вспомнили 90-е, коронавирус и трактор, сказали спасибо милиции

В Витебске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко и патриотический концерт. Большинство собравшихся принесли плакаты, отпечатанные типографским способом. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Официально мероприятие прошло вечером 20 августа в витебском Летнем амфитеатре и называлось «Общественно-культурная акция «Беларусь - это мы!» Но, судя по количеству транспарантов с надписями «За Бацьку», «Лукашенко - наш президент» и соответствующих речевок, это был митинг сторонников Александра Лукашенко. С утра по городу проехал, как его окрестили витебляне, «броневик» - военная спецмашина, рекламировавшая это мероприятие.

Утром накануне мероприятия его рекламировала военная спецмашина, которая проехала по улицам города с песнями. Фото: Сергей СЕСИЦКИЙ, ННВ.

Амфитеатр, где проходят основные мероприятия «Славянского базара», вмещает около шести тысяч человек. Он был заполнен практически полностью. Люди шли организованными колоннами (в Витебске загодя объявили пять мест сбора желающих посетить мероприятие), их подвозили автобусами из разных районов - Толочинского, Лиозненского, Витебского… Одним из мест сбора была площадь Победы. После того, как колонна с красными и зелеными шариками и государственными флагами двинулась оттуда в сторону амфитеатра, на площади начали собираться жители города, чтобы провести альтернативное мирное шествие. Милиция настойчиво предложила им разойтись.

На мероприятие собирались организованно, колонны стекались к амфитеатру из пяти мест. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В руках у собравшихся в амфитеатре было много плакатов, отпечатанных, в основном, типографским способом. Единицы держали самодельные транспаранты. 83-летняя Лидия Андреевна рассказала, что свой плакат нарисовала за 15 минут. На нем написано: «Президент! Спасибо за Беларусь. Мы за тебя, ура…» Именно так – с многоточием в конце.

- Я тут родилась, мои родители воевали в бригаде Короткина. Пришла сюда потому, что люблю себя, ой, люблю Беларусь, а теперь вот смотрю - хотят эту землю отобрать. Шушкевичи, Статкевичи, Светка эта, как ее, Тихановская. Да какой из них президент? Президент - это Лукашенко, который любит эту землю и любит нас! - горячится Лидия Андреевна.

Лидия Андреевна нарисовала свой плакат за 15 минут. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Как я переживала, и коронавирус, и посевная, а Батька по телевизору сказал - сеять пора, трактор спасет от коронавируса, и сразу такая уверенность появилась! - делится Галина Котова, руководитель одного из хозяйств Толочинского района. - Посмотрите, за это время все изменилось в сельском хозяйстве, роботы коров доят, было построено много домиков. Я сама в таком живу, и я благодарна президенту, а то где бы я жила?

- За Батьку! За Батьку! - скандирует зал по команде ведущего шоу.

Галина Котова уверена - если бы не президентский домик, ей было бы негде жить. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Каждый имеет право на свой выбор, но давайте не будем оскорблять президента, он ведь не оскорбил ни одного своего конкурента, - призывает учительница из Витебского района. - А ребятам, которые стоят по другую сторону, хочу напомнить притчу про блудного сына: все дети рано или поздно возвращаются к батьке!

- Империалистические финансовые воротилы толкают страну в бездну, - говорит первый секретарь витебского обкома КПБ Сергей Жудро. - Они хотят отменить смертную казнь! Они хотят лишить русский язык статуса государственного! Они хотят возродить государственную символику фашистов, холуев, оккупантов! Хотим мы отдать Беларусь в руки кучки обезумевших людей?

- Неееет! - откликается зал.

23-летняя Аня стыдится своих ровесников, которые выходят на улицы с бел-чырвона-белыми флагами. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

23-летняя Аня, студентка-медик, говорит, что ей стыдно за сверстников, которые выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами.

- Родители рассказывали мне, какой в девяностые был дефицит, какие очереди. А сейчас - посмотрите, я одета во все белорусское! - говорит девушка. - Они хотят перемен, а каких? Если их спросить, не ответят, или же скажут: таких, как все хотят.

Подполковник милиции Маргарита Анюковская попросила собравшихся поблагодарить милицию. Зал аплодирует, скандируя: «Спасибо! Спасибо!»

Подполковник милиции Маргарита Анюковская попросила собравшихся поблагодарить милицию. "Спасибо!" - скандировал в ответ зал. Фото: УВД Витебского облисполкома.

- Мы не за режим, мы за безопасность и порядок! - говорит подполковник Анюковская. - Любимую не предают, ее защищают и оберегают, и у каждой любимой должен быть любимый мужчина!

- Лукашенко! Лукашенко! - кричат из зала.

Выступления длились около часа. После того, как официальная часть закончилась, какая-то часть собравшихся покинула зал, остальные остались слушать концерт.

На троллейбусной остановке ко мне подходит милая, светлая пенсионерка в шляпке, с флажком, спрашивает:

- Вы не видели, что было написано на плакате у девочки, которую только что отсюда забрала милиция?

Я не видела, я подошла позже.

- Жестче с ними надо, жестче, - все так же мило улыбается пенсионерка.

Амфитеатр вмещает около шести тысяч человек, он был почти полон. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Люди держали таблички "Лукашенко - наш президент". Фото: Наталья ПАРТОЛИНА