«Нет желания работать на телевидении». Четыре спортивных журналиста, включая Арташеса Антоняна, ушли с «Беларусь 5»

Четыре спортивных журналиста ушли с «Беларусь 5». Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Заявление на увольнения журналисты «Беларусь 5» написали 20 августа. Сейчас нужно пройти все бюрократические процедуры, но фактически они уже не работают на канале.

- Почему вы решили уйти с «Беларусь 5»? - спросили мы у ведущего Ярослава Писаренко.

- Сложный вопрос. Это решение далось мне нелегко. Вообще, у меня к каналу «Беларусь 5» нет никаких претензий - хороший канал с хорошей командой. Но в той обстановке, которая сейчас складывается в стране, у меня нет желания работать на телевидении. При этом хочу отметить, что на меня за время работы никто не давил и не заставлял чего-то делать… Сегодня Белтелерадиокомпанию покинуло много хороших ребят - и это очень ослабило холдинг. Эта ситуация также стала одной из причин моего ухода.

Ярослав Писаренко сказал, что больше не хочет работать на телевидении. Ему уже поступают предложения о работе.

- Уход сразу четырех сотрудников болезненно отразится на «Беларусь 5»? И что вам сказали коллеги, когда вы уходили?

- Конечно, это потеря для канала. Арташес - крутейший ведущий, Татур - прекрасный комментатор, ну а Андрей Иванов вообще начальник отдела. Но при этом мы попрощались с коллективом тепло, по-дружески. Нас никто не упрекал, только спросили: «Не погорячились ли?»

К слову, уже несколько дней ходят слухи, что в Белтелерадиокомпанию приехали работать российские журналисты. Однако сами сотрудники холдинга эту информацию пока не подтверждают.

Владислав Татур сообщил об уходе на своей страницу в Инстаграм.

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