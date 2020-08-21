«Есть ощущение, что была команда разобраться»: представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский вышел из СК

Сергей рассказал, что следователь разговаривал с ним максимально корректно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Дылевский был вызван в СК к 11 утра 21 августа. Цели беседы и своего статуса представитель стачкома не знал, но предполагал, что это связано с возбуждённым накануне делом о попытке захвата власти Координационным советом - Дылевский входит в его президиум. Вышел Сергей в 14.30. Он объяснил, что был вызван в качестве свидетеля. Вопросы, которые ему задавали, передать не смог - с него взяли подписку о неразглашении. Но уточнил, что вопросы не касались завода - только деятельности Координационного совета.

- Как по мне, тут состава преступления нет. Нечего обсуждать, нечего судить, потому что просто нет состава преступления. Об этом не принято говорить вслух, но есть ощущение, что была команда сверху разобраться.

Представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский вышел из СК. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей рассказал, что следователь разговаривал с ним максимально корректно.

- Просто мое почтение. Мужчина адекватный, толковый, грамотный специалист. Мы и немножко на отстранённые темы поговорили - может быть, быстрее бы вышли, но заговорились.

Он добавил, что не собирается как-то менять свою работу в Координационном совете.

Напомним, 21 августа в СК на беседу вызывали и юриста Максима Знака.

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