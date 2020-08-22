Эксперт Лев Львовский: Если власть не пойдет на диалог с бастующими, Беларусь ждут тяжелые экономические последствия

Если власть не пойдет на диалог с бастующими, страну ждут тяжелые экономические последствия. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, что будет оказывать влияние на ситуацию в ближайшее время, мы поговорили со старшим научным сотрудником Центра экономических исследований BEROC Львом Львовским

«IT-компании будут думать о переводе сотрудников в другие страны»

- Государство заявляет о значительном экономическом ущербе от забастовок на предприятиях. Является ли это полной оценкой потерь экономики от нынешней политической ситуации?

- На сегодняшний день протесты имеют скорее политический, нежели экономический эффект, поскольку заводы простаивают совсем недолго. Серьезные экономические последствия обнаружатся в случае, если ситуация не изменится, если власть не пойдет на диалог и не сможет уговорить людей. В случае если протесты будут подавлены, это вряд ли даст хороший экономический эффект, потому что люди не будут работать засучив рукава. IT-компании будут думать о релокации сотрудников в другие страны, а работники заводов будут по полдня обсуждать ситуацию в стране и высказывать свое мнение. Современная экономика такова, что если заставить людей работать из-под палки, то вряд ли можно ожидать от них эффективной работы и конкурентоспособной продукции.

- Есть ли другие факторы, которые могут влиять на ситуацию?

- Сегодня мы можем говорить о значительном усилении общенационального единства. Люди из разных городов и деревень, разных профессий и уровня жизни начинают чувствовать себя единым народом. При определенном стечении обстоятельств такое единение может произвести позитивный экономический эффект. Есть такое понятие, как депрессия, которое мы обычно употребляем, говоря о болезни одного человека. Но можно говорить о подобных явлениях и на уровне общества. Когда речь идет об общественной депрессии или общественном воодушевлении - это уже экономический термин. Если люди относятся к власти с недоверием, считают, что их обидели, украли их выбор, то они будут не только менее эффективны на работе, они еще и будут тратить гораздо меньше денег. У них не будет настроения лишний раз пойти в магазин или ресторан. В итоге и торговля, и производители, и сфера услуг будут недополучать доходов, что окажет негативное влияние на экономику.

Соответственно, противоположная ситуация может сложиться, если требования протестующих будут удовлетворены. В этом случае может наступить некоторая всеобщая эйфория, что также будет сказываться на экономике.

- Получается, что экономическая ситуация довольно сильно зависит от психологических факторов?

- Да. Есть еще один важный экономический фактор, о котором говорится довольно редко. Это доверие.

- Каким образом доверие влияет на экономику?

- Если вы считаете, что живете в окружении врагов и недоброжелателей, вы десять раз подумаете, стоит ли заключать ту или иную сделку, наймете для ее подготовки целую команду юристов, а потом двадцать раз перепишете договор. В таких условиях значительная часть сделок просто не состоится, а другие будут слишком дорого стоить.

В обществе, где наблюдается высокая степень межличностного доверия, на контракты и сделки смотрят иначе. А результатом нынешнего большого объединения общества может стать ее повышение.

«Если противостояние затянется, Беларусь ждут сложные времена»

- Помимо внутренней ситуации в стране, на экономику могут влиять и внешние факторы. В последнее время нередко говорится о возможности введения экономических санкций.

- Сегодня другие страны просто не могут не отреагировать на жестокие избиения людей и на то, что происходило на выборах. И дело не в том, что Ангела Меркель спит и видит, как бы вмешаться во внутренние дела Беларуси. Будучи канцлером Германии, она должна предпринимать действия, которых ожидает от нее немецкий народ. И если в Германии народ видит, как людей жестоко задерживали во время протестов, били в милицейских участках и возмущается этим, Меркель должна предпринимать соответствующие шаги.

В такой же ситуации находятся и лидеры других государств. Это значит, что чем жестче будет действовать белорусская власть, тем более суровых санкций следует ожидать. При этом нужно понимать, что на наложение экономических санкций нужно определенное время. Это значит, что если разрешение ситуации будет быстрым, то жесткие меры экономического воздействия, возможно, не последуют. Однако в случае, если противостояние затянется, Беларусь ждут сложные времена. Потому что непростые экономические отношения будут не только с западным миром, но и с Россией.

- По каким причинам могут ухудшиться отношения с Россией?

- Если Европа не захочет с нами разговаривать и обложит серьезными санкциями, то Россия будет иметь больше власти над решениями, которые принимаются в Беларуси. Она станет единственным местом, где можно будет занять деньги, а это значит, что заимствования будут очень дорогие.

Также сегодня остается открытым вопрос, до какой степени российское руководство захочет поддерживать Лукашенко. С одной стороны - это давний партнер. С другой стороны - политические протесты в Беларуси не направлены против России, что логично, так как Россия в любом случае будет оставаться крупнейшим торговым партнером Беларуси.

- Помимо проблем в экономическом сотрудничестве с другими государствами, возможна ли реакция со стороны иностранных корпораций? На днях, например, появилось сообщение о том, что несколько международных компаний отказались размещать рекламу на белорусских телеканалах.

- Здесь многое будет зависеть от дальнейшего развития событий. В современном мире репутация есть не только у стран и их руководителей, но и у корпораций. Если компания считает, что реклама в государственных СМИ Беларуси наносит ей репутационный урон, потому что ее клиенты возмущены тем, что происходит в Беларуси, - она не будет ее там размещать. Каждый бизнес будет решать этот вопрос для себя, и главным критерием будут настроения его целевой аудитории.

Также нужно понимать, что на данный момент сохраняется большая степень неопределенности. Мы живем в новых реалиях совсем недавно. Поэтому непонятно, как отреагируют на нее те или иные действующие лица. В краткосрочной перспективе очень многое будет зависеть от того, сможет ли власть договориться с несогласными. Но пока мы не видим попыток таких переговоров.

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