«Мы не должны стать свалкой». Как в Беларуси решают проблему одноразового пластика

В Беларуси готовят почву для отказа от пластиковых пакетов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ряд белорусских институтов работает над созданием биоразлагаемой упаковки, из которой можно делать пакеты. Преимущество такого материала в том, что он распадается на органические соединения, не принося никакого вреда природе. Ученые на данный момент работают в двух направлениях.

- Первое - это получение из молочной кислоты полилактида (это основой элемент , необходимый для производства биоразлагаемого пластика. - Авт.) с последующим изготовлением биоразлагаемой пленки и других изделий, - рассказал зампред президиума Национальной академии наук Беларуси доктор биологических наук Александр Кильчевский.

Этим занимается Институт микробиологии, на базе которого создается специальный опытно-промышленный участок для получения молочной кислоты и биоразлагаемого полилактида. Уже есть проектно-сметная документация, она проходит все соответсвующие этапы.

Второе направление - создание бумаги, которая обладает свойством естественно разлагаться. Институт общей неорганической химии создал бумажный упаковочный материал, который обладает жировлагостойкостью.

- Такой материал уже производится на “Бумажной фабрике” Гознака в Борисове. Планируется ежегодная поставка такой бумаги - порядка 80 тонн, - пояснил ученый. - Для нашей страны одна из проблем в том, что негде испытывать биоразлагаемость. Мы взяли эту миссию на себя, на базе Института жилищного хозяйства мы занялись созданием лаборатории, в которой бы все учреждения нашей страны производили оценку биоразлагаемости. Мы надеемся до конца года эту миссию завершить, - отметил Александр Кильчевский.

Самой большой проблемой в разработке биоразлагаемых материалов, по словам ученых, является как раз получение самого полилактида.

- Мы решили брать тот полилактид, который производится в других странах, и модифицировать его, тогда это будет уже наша конечная продукция, - поясняет Владимир Агабеков, академик НАН Беларуси, доктор химических наук. - Мы стали добавлять лептин. Шесть месяцев назад мы заложили в компост полилактид и заметили, что с нашими компонентами он разлагается в два раза быстрее.

Ученый отметил, что полилактид с добавкой из лептина не только быстрее разлагается, но и становится дешевле, чем бумажная упаковка.

- В хорошем случае она должна разлагаться месяц. И самое главное, что она разлагается на углекислый газ и воду, а все остальное - удобрение, - пояснил академик.

Ученые отмечают, что в полной мере экологическая безопасность страны может быть обеспечена при условии сознательности граждан, отказа от неэтичной упаковки в пользу экологичной, а также сортировки отходов, которая позволит снизить нагрузку на окружающую среду. Также важно, чтобы заработали и регулятивные экономические механизмы, чтобы производителям и продавцам стало выгоднее работать именно с экологичной упаковкой.

Пока точной даты полного отказа от пластиковых пакетов ученые и чиновники не озвучивают. На данный момент лишь готовятся к введению другие ограничения по пластику - с января 2021 года в общепите нельзя будет использовать пластиковую одноразовую посуду.

- Приоритет - за предотвращением образования отходов, - отметила Ольга Сазонова, начальник главного управления регулирования обращения с отходами Минприроды. - Также прорабатывается ограничение по ввозу пластиковых отходов в Беларусь. Наша республика не должна оставаться в стороне от мировых тенденций. Весь мир ограничивает производство одноразового пластика, тонких полиэтиленовых пакетов. И мы не должны стать свалкой данных товаров и отходов, потому что как только вводятся ограничения, эти потоки перераспределяются в те страны, где не приняты соответствующие меры реагирования. Поэтому всех призываю сохранить нашу республику чистой, красивой и синеокой.

А КАК У НИХ?

В Узбекистане в 2019 году ввели запрет на производство и ввоз синтетического пластика на территорию страны.

В Латвии магазины используют только одноразовые пакеты, которые облагаются дополнительным налогом.

В Китае использование пакетов толщиной менее 25 микрон запрещено. Уже два года как прекращена покупка пластикового вторичного сырья.

В Италии запрещено использование полиэтиленовых пакетов с 2011 года. В качестве альтернативы предлагаются товары из биоразлагаемых полимеров.

Во Франции с 2016 года запрещены пластиковые пакеты, а с 1 января 2020 года запрещены одноразовые товары, например, ватные палочки.

В Марокко введен комплексный запрет на производство, импорт, хранение и продажу пластиковых пакетов.

В Танзании за продажу пластиковых пакетов грозит штраф до 2000 долларов, в США - 1 год тюремного заключения.

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