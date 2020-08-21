«У нас появилось доверие к городским властям. И за день пропало»: что происходило в Гродно, где сначала все разрешили, а потом передумали

Молодежь говорит, что в Гродно очень чувствуются перемены, и уезжать из города не хочется. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Гродно я приехала нас следующий день после того, как стало известно, что власти выполнили требования горожан. «Гродна - першы вольны горад!» - ликовали в соцсетях минчане и жители других городов. Местные власти разрешили не просто проводить митинги на центральных площадях, но и пообещали помогать с техническим оборудованием; всех задержанных освободили, а милиция перед ними извинилась; участников забастовки обещали не наказывать, а оппозиции предоставить телеэфир.

«В Гродно очень чувствуются перемены»

За 30 километров до города билборд все еще звал на выборы президента Республики Беларусь, которые состоялись 10 дней назад, а сам Гродно встретил меня совершенно обыденной мирной картинкой. О завоеванной «вольности» намекнули только красно-белые ленточки на зеркалах машин и такие же флаги, с которыми проехали два велосипедиста.

Массовых акций в рабочее время в центре города нет и жизнь, кажется, идет обычным чередом. Фото: Раиса ЮДИНА

- Так они не выполнили все пункты, которые обещали, - просветила меня местная молодежь, ожидавшая возле торгового центра начала вечернего митинга на площади. - Они, например, сказали, что отпустили всех задержанных, но это не так.

Девочкам, с которыми я разговариваю, 15 и 16 лет.

- Что вас не устраивает в нынешней жизни, раз вы на баррикады готовы идти?- Что вас не устраивает в нынешней жизни, раз вы на баррикады готовы идти? - интересуюсь у юных бунтарок и получаю уверенный ответ:

- Лучшего будущего хотим для страны. Просто видим, что людям это надоело все.

- Застоялось все, хочется перемен, - поддерживает разговор 22-летний программист Владислав. - Я в других странах бывал подолгу, знаю, как там и как здесь..

- Допустим, все изменится, будут открыты границы, как в Евросоюзе. Уедешь?- Допустим, все изменится, будут открыты границы, как в Евросоюзе. Уедешь?

- Нет. Я останусь здесь. В Гродно очень чувствуются перемены - люди сплотились, никогда такого не было.

Кто-то даже херувима зачислил в ряды сторонников перемен! Фото: Раиса ЮДИНА

На табачной фабрике дают премии, а на «Гродножилстрое» проводят тайное голосование

В это время я получаю сообщение, что народ собирается возле табачной фабрики «Неман», чтобы поддержать ее работников. Возле фабрики я застаю пару сотен человек с красно-белыми флагами - это только горожане из групп поддержки.

- Хоть это и не разрешенное мероприятие, но люди все равно пришли поддержать табачную фабрику, чтобы они тоже включились в мирные протесты против насилия, - объясняет молодая сотрудница IT- компании Катерина. - Но все непросто. По словам работников, их пытаются задобрить, выдавая премии с просьбой не включаться в забастовку.

Гродненцы собрались возле табачной фабрике, чтобы придать смелости ее работникам. Фото: Раиса ЮДИНА

В этой большой группе поддержки, на которую внезапно обрушился проливной дождь, оказываются совершенно разные люди: рабочие с других предприятий, айтишники, предприниматели, домохозяйки. Они самоотверженно мокнут под дождем, ожидая, что рабочие «табачки» вот-вот выйдут. Проезжающие мимо машины поддерживают их частыми сигналами. Никаких угроз в адрес собравшихся пока не слышно. Но, как шепнули знающие люди, черный микроавтобус с тонированными стеклами напоминает о том, что надо быть начеку. На проходной никого.

- Рабочий день у них заканчивается в пять. Уже шесть и никого нет, двери закрыты. Такое чувство, что этих людей там удерживают или отпустили раньше, - говорит парень в робе с надписью «Гродножилстрой».

- А как у вас на предприятии? Вы всем такой пример показали!А как у вас на предприятии? Вы всем такой пример показали!

- Нас со всех сторон прессуют, хотят столкнуть лбами друг с другом. Провели тайное голосование: кто за забастовку, кто - против. А теперь озвучили, кто как проголосовал. Наши юристы говорят, что только через две недели нам можно будет официально бастовать, все это пока обсуждается.

- Но вам же в Гродно навстречу власти пошли…- Но вам же в Гродно навстречу власти пошли…

- Ага. Уже все отменили. Сегодня мы собираемся на митинг и узнаем, что он уже не санкционированный, что не будет ни электричества, как раньше, ничего. Обещали… Говорили, что всех выпустили людей, а вчера вышел мужчина и рассказал, что его сына до сих пор удерживают.

Так и не дождавшись ответного шага от работников табачной фабрики, народ направился на митинг на площадь Ленина. Фото: Раиса ЮДИНА

«Мы пришли сюда, чтобы работники табачной фабрики тоже вышли против насилия»

О том, что вчерашние уступки городские власти отменили, говорят все, с кем я пообщалась. Гродненцы этим возмущены, кроме того, у всех, кто стоит сейчас под дождем возле табачной фабрики, есть свои личные претензии к власть имущим.

- Я выхожу каждый день на протесты, - говорит Елена, мама двоих детей. - Не учли наши голоса, наше мнение. Я, к счастью, в частной структуре работаю, мы всем коллективом ходим на митинги. А на предприятиях такой прессинг страшный пошел, хотя на площади нам обещали, что прессовать не будут, что все по закону... Мы пришли сюда, чтобы работники табачной фабрики тоже нас поддержали и были за справедливость, против насилия, даже если они за существующую власть. Это же страх, что творилось! А если глобально, то мы настаиваем на том, чтобы были пересмотрены результаты выборов. Надо или заново их провести, или пересчитать голоса, если это возможно, конечно.

Люди собрались на площади, хоть это мероприятие уже считается несанкционированным. Фото: Раиса ЮДИНА

«Если справедливость в стране восстановится, вернутся все дети, что уехали за границу»

Приятная женщина, которая представилась Жанеттой, оказалась настоящим борцом за справедливость с большим опытом.

- Я индивидуальный предприниматель, с 1997 года борюсь за свои права, - охотно рассказывает она. - Меня всегда притесняли, не давали работать, отказывали в аренде помещений, потому что я никогда никому не давала взятки. И мне всегда приходилось бороться за свои права. Муж тоже был предпринимателем, и тоже много чего потерпел со своим бизнесом (маршрутное такси), пока не решил просто уйти. Мы в свое время работали по 12 - 14 часов в сутки. Если бы мы работали так на западе, уже летали бы на своем вертолете. А у нас, как я поняла, все-таки нет справедливости. Из-за этого наш младший сын уехал в Америку. Но за родину болеет всей душой, каждый день звонит, говорит, что готов вернуться, если справедливость восторжествует. Если это случится, у нас вся молодежь вернется, что уехала. Они будут показывать нам то, чему научились за границей, и внедрять эти новые технологии. И мы будем жить хорошо.

«Вся радость от победы, которую мы испытали, закончилась…»

Так и не дождавшись выхода работников табачной фабрики, гродненцы расходятся, чтобы снова собраться на площади Ленина. Еще вчера это было одно из двух разрешенных для митинга мест, а сегодня акция уже считается несанкционированной. Но народ уверенно идет на площадь, демонстрируя свою гражданскую позицию. Какой-то четкой программы и ярко выраженных лидеров-спикеров сегодня нет. Но есть свободный микрофон, где выступить может каждый желающий, и пару тысяч слушателей, которые с выступающими на одной волне. Обещанной аппаратуры люди от городских властей не дождались, организовали все своими силами. На площади «под Лениным» собрались пару тысяч человек. Активисты собирают подписи под списком требований гродненцев. В нем всего четыре пункта с требованиями: незамедлительная отставка действующего президента, руководства МВД и ЦИК, освобождение всех политических заключенных. Люди возмущены отменой достигнутых с городским руководством договоренностей.

- Вся радость от победы, которую мы испытали, закончилась. Пусть даже небольшой, но, как вы знаете, Гродно, наверное, единственный город, где местные власти исполнили практически все требования. Но они дали обратный ход, - с горечью говорит 25-летняя врач Наталья.

Новый список требований жителей Гродно. Фото: Раиса ЮДИНА

Люди снова собирают подписи под списком требований. Фото: Раиса ЮДИНА

«Чтобы остановить производство, надо собрать две трети подписей работников»

- Да, пару дней была эйфория, на городском телевидении транслировали сюжеты про митинги - но так, между прочим, - скептично говорит молодая женщина по поводу выполненных требований. - Но, пожалуй, это все. Сейчас самое главное - работяг поддерживать. Там не столько о финансовой помощи идет речь, как о моральной поддержке. Им важно знать, что мы их слышим, мы вместе с ними.

Рядом с нами проходят молодые ребята в куртках с логотипом «Гродно Азот». Они рассказали, что сейчас происходит на предприятии:

- У нас такое производство, что не работать мы не можем, технологический процесс довольно опасный. Сейчас собираем подписи, чтобы остановить - надо для этого собрать две трети подписей работников. Голосование будет. Это тоже все не быстро...

На митинге могут выступить все желающие - свободный микрофон. Фото: Раиса ЮДИНА

- Скажите, что вас больше всего задело, чтобы пойти на такие радикальные шаги?- Скажите, что вас больше всего задело, чтобы пойти на такие радикальные шаги?

- Лично меня - 80 процентов и все, что творилось после. Моего знакомого, который хотел что-то сфотографировать из машины, остановили, избили, а машину краской разукрасили…

О поддержке рабочих рассказал Вадим Саранчуков, заместитель председателя партии БНФ, один из тех, кто составляли требования к городским властям и общались с ними.

- В Гродно формируется стачком, с помощью которого можно будет организовать юридическую поддержку, если будет давление на бастующих, - говорит Вадим. - Все бастующие предприятия - их сегодня 17 - объединились. Стачком в Беларуси сегодня - основное средство отстаивания своих интересов.

- А что с общественным советом народного доверия между властью и горожанами?- А что с общественным советом народного доверия между властью и горожанами?

- Такой совет может создаваться, когда доверие есть. Изначально, когда были удовлетворены наши требования к городским властям, доверие появилось. Но сегодня мы видим ситуацию, как доверие за один день можно растерять. Мы добились, что на площади Ленина можно проводить митинги, а потом власти вспомнили закон о массовых мероприятиях…

"Гродно Азот" работает - остановить сразу такое производство нельзя. Фото: Раиса ЮДИНА

«У нас никогда не будет как в Украине!»

«Верым! Можам! Пераможам!» - скандирует в это время площадь. Проезжающие мимо машины сигналят. А милиция сообщает, что несанкционированное мероприятие пора заканчивать. С этим никто не спорит. Гродненцы спокойно расходятся, обещая, что будут приходить сюда каждый день до тех пор, пока их не услышат и не выполнят все требования. Через несколько минут от митинга не остается и следа - ни бумажки, ни бутылки. Площадь Ленина чиста, как будто кто-то только что прошелся по ней с генеральной уборкой. На большой скорости проезжает мимо микроавтобус, из окна которого развевается государственный флаг.

Участники митинга расходятся мирно и тихо, оставив после себя чистую площадь. Фото: Раиса ЮДИНА

- Что дальше делать будете?Что дальше делать будете? - интересуюсь у группы горожан примерно моего возраста, которые что-то горячо обсуждают в парке напротив.

- Надо поддержать предприятия! И не сидеть дома. У нас по Конституции есть право свободного передвижения по городу, по родной стране, - заявляет мужчина спортивного вида. А нас хотят лишить этого права, каким-то указом перечеркивают нашу Конституцию.

- А еще мы протестуем, что сотни наших сограждан были зверски избиты, причем не при задержаниях, а когда находились в тюрьме в беззащитном состоянии! Мы против всего этого вышли.

- Мы хотим, чтобы дети ходили по городу спокойно. А они боятся, даже когда я в магазин иду! - вступают в разговор женщины.

В Гродно на митинг не приходят семьями. Фото: Раиса ЮДИНА

Вижу, что люди горячие, до трех не считают, поэтому на всякий случай спрашиваю, как они смотрят на перспективу «будет у вас как в Украине или России», которой пугают.

- У нас никогда не будет как в Украине! Да мы разные! Мы же белорусы! - наперебой защищают честь нации гродненцы. - Знаете, чем мы отличаемся? Россияне знакомые говорят: «Если б мы так 20 минут разговаривали с мэром, и он нам одно, а мы другое, мы б ему как минимум набили морду». Да если завтра власть поменяется, мы, белорусы, пойдем на работу и просто будем работать. С энтузиазмом! Даже если б остановились предприятия, белорусы бы сплотились, организовали субботник, если бы понадобилось - месяц без зарплаты поработали, чтобы все вытянуть, выровнять.

Жители Гродно говорят, что если им не разрешат собираться на массовые митинги, никто ее запретит им просто гулять. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Мы вышли на мирный протест, потому что нас предали, отдали под дубинки, - снова возвращаются к главной теме мужчины. - Нам есть что терять. Здесь среди нас и госслужащие, и бизнесмены. Нет ни одного алкоголика! Мы хотим честного голосования. Пусть поставят прозрачные урны, пусть придут наблюдатели, чтоб все увидели, напротив какого кандидата поставлена отметка на бюллетенях. Мы согласны голосовать открыто! Если Александр Григорьевич выиграет - я первый пожму ему руку.

Молодежь, несмотря на то, что в Гродно было много задержанных прямо на улицах, ничего не боится. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Р.S. Все эти дни гродненцы продолжают собираться в 7 часов вечера на площади Ленина, обещая себе делать это каждый день. Милиция периодически напоминает им, что надо разойтись, но, как говорят горожане, люди их не слышат.