В белорусские вузы в 2020 году поступают на правоведение, международные отношения и стоматологию

В этом году абитуриентов принимали 50 вузов в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году абитуриентов принимали 50 вузов - 42 государственных и 8 частных. За счет средств бюджета зачислены примерно 26 300 абитуриентов и почти столько же - на платную форму. В этом году ЦТ сдавало меньше абитуриентов, чем в 2019 году - 64,3 тысячи человек, что примерно на 12,5 тысяч меньше. Но качественные показатели результатов ЦТ, говорят специалисты, сопоставимы с результатами 2019 года. Например, количество 100-балльных результатов в 2019 и 2020 годах равное - по 338.

- Наиболее востребованными являются специальности в области правоведения, международных отношений. Здесь очень высокие проходные баллы: например, на международное право - 386 баллов на бюджет, - рассказал Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования. - Традиционно востребована у абитуриентов такая специальность, как стоматология. Например, в БГМУ проходной балл на нее составил 383 балла из 400 возможных.

Востребованы были, говорит чиновник, и лингвистические направления. Например, в МГЛУ проходной бал на специальность «Английский язык и второй иностранный язык» составил 382. Высокий балл был и на «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» в экономическом университете.

Что касается конкурсов, то на специальность «Дизайн» в БГУ он составлял 12 человек на место, «Информационные системы и технологии в игровой индустрии» в БГУИР - 7 человек на место, «Экономика и управление на предприятии» в БГТУ - 5 человек на место, «Психология» в БГПУ - 4 человека на место. А вот наименее востребован сельскохозяйственный профиль – на его специальности объявляли допнабор на бюджет.

В ссузах популярными в 2020 году стали специальности, связанные с живописью, дизайном, правоведением, информационными технологиями, а также специальности медицинского профиля и парикмахерское искусство.

- И уже который год достаточно высокие проходные баллы держит педагогический профиль, - рассказала Александра Петрова, замначальника главного управления, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобразования.

Абитуриенты ПТУ чаще всего выбирали специальности, связанные с общественным питанием (повар, официант), а также с транспортом.

- У нас уже много лет очень популярен слесарь по ремонту автомобилей. Достаточно популярной у юношей становится квалификация парикмахера.

А вот легкая промышленность и сельское хозяйство большим спросом у абитуриентов этой группы учебных заведений не пользовались. Хотя работодателей эти квалификации как раз интересуют.

- За тех, кто выберет эту стезю, будет борьба у работодателей, - говорят специалисты.

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